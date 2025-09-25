Trenes: La Fraternidad decidió circular a marcha rápida, no más a 30 Km

Viernes cero horas

A partir de las 0 horas del viernes (26/09) el gremio no podrá realizar ninguna acción directa ni la empresa podrá realizar una medida como efecto de la protesta.

El origen de la protesta radica en la falta de avances en las negociaciones paritarias y en una serie de reclamos que, de acuerdo con los trabajadores, permanecen sin respuesta.

La Fraternidad denunció la ausencia de una propuesta superadora en las discusiones salariales, así como deficiencias en el servicio de la ART, al que calificaron de “deplorable e insuficiente”.

La Secretaría de Trabajo dispuso conciliación obligatoria en conflicto entre La Fraternidad, Trenes Arg, Metrovías y Ferrovías.

Gobierno dice que Maturano se levantó de la negociación.

Gobierno dice que Maturano se levantó de la negociación.

Resta saber si el gremio acatará o seguirán mañana las medidas de fuerza.

