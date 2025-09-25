Tras el fracaso de las reuniones con el gremio La Fraternidad, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y se normalizará desde mañana el servicio de trenes en el AMBA, por lo tanto, el viernes (26/09) los servicios correrán a velocidades habituales.
VIERNES NORMALES
Trenes: La Fraternidad decidió circular a marcha rápida, no más a 30 Km
La Fraternidad decidió levantar la marcha lenta de los trenes en el AMBA. Acató la conciliación obligatoria impuesta por el gobierno. Las partes tendrán 15 días para negociar mejoras.
Durante miércoles y jueves, a partir de una medida de protesta que impulsó el gremio las formaciones de las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur circulaban a 30 km/h.
La conciliación regirá por los próximos 15 días, donde las partes intentarán alcanzar algún tipo de entendimiento c
De acuerdo con el medio Infobae, el jueves hubo reuniones con el líder Omar Maturano, quien insistió que no tomaron ninguna medida de fuerza.
Viernes cero horas
A partir de las 0 horas del viernes (26/09) el gremio no podrá realizar ninguna acción directa ni la empresa podrá realizar una medida como efecto de la protesta.
El origen de la protesta radica en la falta de avances en las negociaciones paritarias y en una serie de reclamos que, de acuerdo con los trabajadores, permanecen sin respuesta.
La Fraternidad denunció la ausencia de una propuesta superadora en las discusiones salariales, así como deficiencias en el servicio de la ART, al que calificaron de “deplorable e insuficiente”.
Más contenido en Urgente24
La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes
El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar
El outlet de Buenos Aires que remata ropa de marca a precios únicos
Sin octubre no hay paraíso para Milei, que no puede 'dormirse en los laureles'
Ciudad Evita: Confirmaron que los 3 cuerpos hallados son de las jóvenes desaparecidas