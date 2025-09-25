urgente24
POLÍTICA Trenes > La Fraternidad > conciliación obligatoria

VIERNES NORMALES

Trenes: La Fraternidad decidió circular a marcha rápida, no más a 30 Km

La Fraternidad decidió levantar la marcha lenta de los trenes en el AMBA. Acató la conciliación obligatoria impuesta por el gobierno. Las partes tendrán 15 días para negociar mejoras.

25 de septiembre de 2025 - 21:11
Omar Maturano (La Fraternidad) principal interlocutor con el gobierno

Omar Maturano (La Fraternidad) principal interlocutor con el gobierno

Durante miércoles y jueves, a partir de una medida de protesta que impulsó el gremio las formaciones de las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur circulaban a 30 km/h.

La conciliación regirá por los próximos 15 días, donde las partes intentarán alcanzar algún tipo de entendimiento c

Seguir leyendo

De acuerdo con el medio Infobae, el jueves hubo reuniones con el líder Omar Maturano, quien insistió que no tomaron ninguna medida de fuerza.

7P7PU4PGEVXZMS6LU56FU75OVU
Trenes del AMBA retomarán las velocidades habituales

Trenes del AMBA retomarán las velocidades habituales

Viernes cero horas

A partir de las 0 horas del viernes (26/09) el gremio no podrá realizar ninguna acción directa ni la empresa podrá realizar una medida como efecto de la protesta.

El origen de la protesta radica en la falta de avances en las negociaciones paritarias y en una serie de reclamos que, de acuerdo con los trabajadores, permanecen sin respuesta.

La Fraternidad denunció la ausencia de una propuesta superadora en las discusiones salariales, así como deficiencias en el servicio de la ART, al que calificaron de “deplorable e insuficiente”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/solotransito/status/1971349107123147083?s=61&partner=&hide_thread=false

Más contenido en Urgente24

La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes

El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar

El outlet de Buenos Aires que remata ropa de marca a precios únicos

Sin octubre no hay paraíso para Milei, que no puede 'dormirse en los laureles'

Ciudad Evita: Confirmaron que los 3 cuerpos hallados son de las jóvenes desaparecidas

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES