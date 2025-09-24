Sin octubre no hay paraíso para Milei, que no puede 'dormirse en los laureles'

Javier Milei luce extasiado por el apoyo político de Donald Trump y se aferra a la promesa de dólares del Tesoro de USA para después del 26 de octubre. Estos gestos, por ahora, trajeron calma a los mercados. Pero el Presidente no puede 'dormirse en los laureles' porque, de hecho, aún no logró los laureles... el camino hacia octubre aún es largo y la economía doméstica no da más.
La familia de Lara Gutiérrez denunció que dispararon contra su casa
En medio de la manifestación que se lleva a cabo en la rotonda de La Tablada para reclamar por Justicia, la familia de Lara Gutiérrez, la joven de 15 años que fue víctima del triple femicidio, denunció que su casa en Ciudad Evita fue atacada a tiros.
Según comentaron en medios de televisión, habrían pedido por una de las hermanas de la menor.
El periodista Mariano Onega marcó en el móvil de C5N, la advertencia de una vecina sobre la vivienda de una joven llamada Agostina, hermana de Lara Morena Gutiérrez: "Salió gritando junto a la madre de una de las chicas y nos dijo que tirotearon la casa. Pidieron auxilio a la Policía".
"Según un testimonio, salieron corriendo a la dependencia de la Policía pidiendo protección y auxilio porque hace minutos, según la vecina, pasó una moto y disparó contra el frente de la casa de Agostina. Hubo algunas corridas y efectivos de la Policía bonaerense acompañaron a la mamá de Lara a su domicilio", agregó en esta línea.
