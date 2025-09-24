Sin octubre no hay paraíso para Milei, que no puede 'dormirse en los laureles'

Live Blog Post

Complicado para Milei lo que le pidió Trump: Deberá ceder y negociar

Julián Alvez, en Infobae, relata que desde el gobierno de Donald Trump le pidieron a Javier Milei que "retome el control político con gobernadores y el Congreso" como una de las condiciones para el salvataje. Difícil misión para el líder libertario, que viene rompiendo puentes con la mayoría de los aliados...

Un fragmento de la nota:

"'Tenemos un alineamiento mutuo. Ellos nos ayudan y nosotros a ellos', describió a Infobae un funcionario de acceso a esas conversaciones, que aseguró que hubo un solo requerimiento explícito y condicional que les hizo la Casa Blanca para que se pudiera concretar el anuncio: que el presidente Javier Milei se comprometa a ordenar la situación del oficialismo en el plano legislativo.

'Nos pidieron una sola cosa, que retomemos el control político del Congreso. Esto se traduce en que consigamos los números para tener mayorías en ambas cámaras, o lo que se pueda acercar a eso', afirmó a este medio una fuente inobjetable. Esa misma persona no negó que la administración norteamericana no tenga intereses relativos a las tierras raras y otros asuntos vinculados a la presencia de China en el país, pero afirman que ese fue el único pedido explícito de toda la negociación.

En la cúpula del Gobierno se habla de conseguir una suerte de pacto de gobernabilidad, el cual, para ellos, deberá materializarse más temprano que tarde. 'Si fuera por mí, arranco las convocatorias mañana, pero estamos en medio de la campaña y a medida que se acerquen las elecciones van a perder incentivos para colaborar. La idea es ser más enfáticos en esta cuestión después de las elecciones. Es lo que tenemos que hacer', explicaba una alta fuente palaciega.

Las negociaciones fuertes entre ambas administraciones comenzaron a materializarse el último domingo por la noche. Estados Unidos le pidió a la Casa Rosada que les brindaran un estado de situación sobre cómo puede quedar la composición del Congreso, tanto en el escenario optimista como pesimista. En cuestión de horas, los mileistas les devolvieron el diagnóstico. En rigor, los asesores de Trump quieren asegurarse de que el apoyo que brindarán no será en vano: y es que vieron que el oficialismo estará forzado a negociar con amplios sectores políticos a partir del próximo recambio legislativo".