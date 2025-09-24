urgente24
Sin octubre no hay paraíso para Milei, que no puede 'dormirse en los laureles'

Imagen creada con IA/Grok.
Imagen creada con IA/Grok.

Promesa de dólares de USA (post elecciones) y respaldo político de Trump trajeron alivio a Javier Milei pero el camino aún es largo hacia el 26 de octubre.

24 de septiembre de 2025 - 17:34

Javier Milei luce extasiado por el apoyo político de Donald Trump y se aferra a la promesa de dólares del Tesoro de USA para después del 26 de octubre. Estos gestos, por ahora, trajeron calma a los mercados. Pero el Presidente no puede 'dormirse en los laureles' porque, de hecho, aún no logró los laureles... el camino hacia octubre aún es largo y la economía doméstica no da más.

[La expresión 'dormirse en los laureles' se origina en la Antigüedad clásica, donde se coronaba con laureles a los vencedores como símbolo de triunfo. Luego, surgió la connotación negativa para quienes se conformaban con la victoria y descuidaban su esfuerzo. En el caso de Milei, sólo consiguió promesas para llegar hasta octubre, y ahí veremos si hay laureles o no...]

Este miércoles (24/09) se conoció que en julio la actividad económica cayó por 3er. mes consecutivo, y las proyecciones no son mejores para agosto y septiembre. El 86% de los argentinos dice que no llega a fin de mes. El Riesgo País había caído fuerte al comienzo de la jornada (837 pb) pero ahora volvió a subir y se ubica en torno a los 900 pb. Las reservas del BCRA no crecen, de hecho, hoy cayeron en US$144 millones.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

La familia de Lara Gutiérrez denunció que dispararon contra su casa

En medio de la manifestación que se lleva a cabo en la rotonda de La Tablada para reclamar por Justicia, la familia de Lara Gutiérrez, la joven de 15 años que fue víctima del triple femicidio, denunció que su casa en Ciudad Evita fue atacada a tiros.

Según comentaron en medios de televisión, habrían pedido por una de las hermanas de la menor.

El periodista Mariano Onega marcó en el móvil de C5N, la advertencia de una vecina sobre la vivienda de una joven llamada Agostina, hermana de Lara Morena Gutiérrez: "Salió gritando junto a la madre de una de las chicas y nos dijo que tirotearon la casa. Pidieron auxilio a la Policía".

"Según un testimonio, salieron corriendo a la dependencia de la Policía pidiendo protección y auxilio porque hace minutos, según la vecina, pasó una moto y disparó contra el frente de la casa de Agostina. Hubo algunas corridas y efectivos de la Policía bonaerense acompañaron a la mamá de Lara a su domicilio", agregó en esta línea.

Crimen de las 3 jóvenes: Axel Kicillof habló de "venganza de grupo narco internacional con base en CABA"

El Ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, explicó ante la prensa que todo indica que el crimen de las tres jóvenes de Ciudad Evita fue "un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA".

"Seguiremos informando a medida que avance la Justicia. Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista. Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune", expresó Axel Kicillof.

Complicado para Milei lo que le pidió Trump: Deberá ceder y negociar

Julián Alvez, en Infobae, relata que desde el gobierno de Donald Trump le pidieron a Javier Milei que "retome el control político con gobernadores y el Congreso" como una de las condiciones para el salvataje. Difícil misión para el líder libertario, que viene rompiendo puentes con la mayoría de los aliados...

Un fragmento de la nota:

"'Tenemos un alineamiento mutuo. Ellos nos ayudan y nosotros a ellos', describió a Infobae un funcionario de acceso a esas conversaciones, que aseguró que hubo un solo requerimiento explícito y condicional que les hizo la Casa Blanca para que se pudiera concretar el anuncio: que el presidente Javier Milei se comprometa a ordenar la situación del oficialismo en el plano legislativo.

'Nos pidieron una sola cosa, que retomemos el control político del Congreso. Esto se traduce en que consigamos los números para tener mayorías en ambas cámaras, o lo que se pueda acercar a eso', afirmó a este medio una fuente inobjetable. Esa misma persona no negó que la administración norteamericana no tenga intereses relativos a las tierras raras y otros asuntos vinculados a la presencia de China en el país, pero afirman que ese fue el único pedido explícito de toda la negociación.

En la cúpula del Gobierno se habla de conseguir una suerte de pacto de gobernabilidad, el cual, para ellos, deberá materializarse más temprano que tarde. 'Si fuera por mí, arranco las convocatorias mañana, pero estamos en medio de la campaña y a medida que se acerquen las elecciones van a perder incentivos para colaborar. La idea es ser más enfáticos en esta cuestión después de las elecciones. Es lo que tenemos que hacer', explicaba una alta fuente palaciega.

Las negociaciones fuertes entre ambas administraciones comenzaron a materializarse el último domingo por la noche. Estados Unidos le pidió a la Casa Rosada que les brindaran un estado de situación sobre cómo puede quedar la composición del Congreso, tanto en el escenario optimista como pesimista. En cuestión de horas, los mileistas les devolvieron el diagnóstico. En rigor, los asesores de Trump quieren asegurarse de que el apoyo que brindarán no será en vano: y es que vieron que el oficialismo estará forzado a negociar con amplios sectores políticos a partir del próximo recambio legislativo".

Sin intervención, BCRA perdió reservas: -US$144 millones

Como el dólar oficial se alejó del techo de la banda cambiaria, el Banco Central hoy tampoco intervino. De todos modos, las reservas cayeron en US$144 millones.

Georgieva (FMI) se reunió con Milei: Pidió más "crecimiento" y agradeció a los "socios" por el 'rescate'

Tras hablar ante la Asamblea de la ONU, Javier Milei se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien llamó a “fortalecer las condiciones para el crecimiento” de la Argentina.

“En nuestra reunión con el Presidente dedicamos mucho tiempo a hablar de las reformas estructurales fundamentales que impulsarían la economía del país”, dijo Georgieva tras el encuentro, al que calificó de "excelente”.

“Excelente reunión con el Presidente. En primer lugar, agradezco el apoyo de nuestros socios, así como del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que refuerzan el programa que tenemos con la Argentina. En segundo lugar, es muy importante mantener el rumbo de las reformas para que la Argentina pueda seguir viendo cómo baja la inflación, aumenta la actividad económica, disminuye la pobreza y mejora el bienestar del pueblo argentino”, dijo Georgieva, quien primero dio un mensaje antes de contestar algunas preguntas de periodistas argentinos.

“Así que lo que queremos es que lo que tiene que bajar, baje, y lo que tiene que subir, siga subiendo. Y creo que es muy importante que se mantengan la disciplina fiscal, una política monetaria sólida y las reformas estructurales para fortalecer la economía argentina“, amplió.

Respecto a la negociación del Gobierno con el Tesoro norteamericano, Georgieva destacó el apoyo “muy fuerte” de la Casa Blanca. “Hemos estado en contacto y lo vemos como algo positivo. Cuando los socios vienen a apoyar hay que agradecer”, señaló.

INdEC: La economía cayó por 3er. mes consecutivo (¿y el "pedo de buzo"?)

La economía argentina sufrió en julio su tercera caída consecutiva en términos mensuales. Según informó el INDEC, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se contrajo 0,1% respecto de junio. De este modo, la serie desestacionalizada arrojó su peor dato desde marzo y se ubicó 0,9% por debajo del número de diciembre del año pasado.

La intermediación financiera fue el sector de mayor suba interanual (23,2%) en julio de 2025 e incidencia positiva (0,77 puntos porcentuales).

Los sectores Pesca (-85,7%), Electricidad, Agua y Gas (-2%) y la Industria manufacturera (-1,8%), los que más cayeron en julio.

image
