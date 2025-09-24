ENOJADO
Menem acusó a la oposición de "repartirse cargos" tras la designación de la candidata a Defensora de la Niñez
Martín Menem disparó contra la oposición y los acusó de “repartirse cargos”. Cree que los opositores le quieren manejar la agenda a Milei.
El riojano denunció que el proceso fue una muestra de cómo “kirchneristas y radicales kirchneristas intentan manejar la agenda de gobierno” y aclaró que no tuvo injerencia en la decisión.
Martín Menem furioso con la oposición
“En esta comisión, como en todas, La Libertad Avanza es minoría. Aun así, nos opusimos a las modalidades en que se realizó el concurso porque ciertas condiciones se conocieron recién cuando los resultados ya estaban a la vista”, sostuvo Menem en un comunicado. Y agregó:
“Atribuirme a mí decisiones en las que no intervine es una canallada más”.
El riojano cuestionó además la continuidad de Marisa Graham, quien había extendido de manera unilateral su mandato al frente de la Defensoría. “Fue un hecho ilegal y sin precedentes, que obligó a convocar a la comisión para resolver la situación”, apuntó.
La definición de la candidatura a la Defensoria del Niño
En medio de ese contexto, la Bicameral aprobó finalmente la candidatura de la abogada María Paz Bertero como Defensora, junto con Matías Robledo y Héctor Vito como defensores adjuntos. La resolución se alcanzó por siete votos a favor tras cinco rondas de votación, lo que refleja la dificultad para lograr consensos.
El diputado libertario Nicolás Mayoraz, integrante de la comisión, denunció “irregularidades” en el proceso de evaluación, como diferencias en los puntajes y supuestos errores en las correcciones. Sin embargo, la presidenta de la Bicameral, Natalia Sarapura (UCR), defendió la legalidad del procedimiento y sostuvo que “los puntajes surgieron del promedio de las calificaciones individuales de cada legislador, conforme al reglamento”.
Próximos pasos en Diputados
Con la terna aprobada, el trámite pasa ahora al Congreso: los pliegos deberán ser tratados en los recintos de Diputados y del Senado, donde alcanza con mayoría simple para su validación.
Menem, en clave electoral, aprovechó el debate para insistir en la necesidad de fortalecer a La Libertad Avanza en el Parlamento. “ Estamos trabajando en todas las provincias para que, a partir de octubre, la realidad del Congreso sea mucho más favorable al gobierno de Javier Mile i”, aseguró.
