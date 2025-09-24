Menem acusó a la oposición de "repartirse cargos" tras la designación de la candidata a Defensora de la Niñez

La definición de la candidatura a la Defensoria del Niño

En medio de ese contexto, la Bicameral aprobó finalmente la candidatura de la abogada María Paz Bertero como Defensora, junto con Matías Robledo y Héctor Vito como defensores adjuntos. La resolución se alcanzó por siete votos a favor tras cinco rondas de votación, lo que refleja la dificultad para lograr consensos.

El diputado libertario Nicolás Mayoraz, integrante de la comisión, denunció “irregularidades” en el proceso de evaluación, como diferencias en los puntajes y supuestos errores en las correcciones. Sin embargo, la presidenta de la Bicameral, Natalia Sarapura (UCR), defendió la legalidad del procedimiento y sostuvo que “los puntajes surgieron del promedio de las calificaciones individuales de cada legislador, conforme al reglamento”.

Próximos pasos en Diputados

Con la terna aprobada, el trámite pasa ahora al Congreso: los pliegos deberán ser tratados en los recintos de Diputados y del Senado, donde alcanza con mayoría simple para su validación.

Menem, en clave electoral, aprovechó el debate para insistir en la necesidad de fortalecer a La Libertad Avanza en el Parlamento. “ Estamos trabajando en todas las provincias para que, a partir de octubre, la realidad del Congreso sea mucho más favorable al gobierno de Javier Mile i”, aseguró.



