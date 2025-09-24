La recomendación de la exN°2 del FMI a Milei: Dólar más flexible, reservas y apoyo político

Las declaraciones de Gopinath se produjeron en la previa de la reunión que Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, mantendrán con Georgieva en Nueva York, en el marco de reuniones laterales a la Asablea General de las Naciones Unidas, como la que el Presidente tuvo el martes con Donald Trump.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GitaGopinath/status/1970898760382497251&partner=&hide_thread=false US support is certainly helpful to prevent speculative currency moves. However, durable progress will require Argentina to move to a more flexible exchange rate regime, accumulate reserves, and build support for its reforms at home. https://t.co/MwNRvfv8CY — Gita Gopinath (@GitaGopinath) September 24, 2025

Gopinath estaba en el FMI cuando se firmó el acuerdo entre el organismo y el gobierno libertario en abril. El mismo incorporó el sistema de bandas de flotación cambiaria que rige actualmente y que forzó la semana pasada al BCRA a vender reservas cuando el dólar alcanzó el techo de ese esquema.

El acuerdo también definió un programa de metas de reservas que el Gobierno incumplió, ya que se negó a comprar divisas a la espera de que la cotización tocara el piso de la banda cambiaria, lo que nunca ocurrió. Gopintath, se desprende del tuit, lo remarca como un error.

En cuanto al "régimen cambiario", si bien el actual es más flexible que el vigente antes del acuerdo (con un crawling peg mensual que atrasaba mucho más al dólar), Gopinath observaría que ese esquema está agotado, como concluyen otros analistas e inversores. La diferencia es que la de la exFMI podría ser la visión que hoy impera en el organismo multilateral.

Por último, Gopinath mencionó la necesidad de la "construcción de apoyo" político para impulsar las reformas económicas que la Argentina necesita para crecer. Lo dice en un momento en el que Milei tiene todos los puentes rotos con la oposición dialoguista por el maltrato que se le propinó desde la Casa Rosada, además de que les impuso competencia electoral a los gobernadores más propensos a colaborar.

