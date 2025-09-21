Milei postergó un día su viaje a USA donde se reunirá con Trump y el FMI

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1969910166150664684&partner=&hide_thread=false SUSPENDEN EL VIAJE DE JAVIER MILEI A EE.UU.



La modificación afecta reuniones clave, incluida la cita con la titular del FMI y su agenda internacional.



Los 5 viajes de Milei a USA en 2025

-El primero fue el 20 de enero a Washington cuando participó de la asunción de Trump.

-En febrero, Milei asistió a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Washington, donde coincidió con figuras como Elon Musk y volvió a entrevistarse con Trump.

-En abril viajó a Florida, donde recibió el premio “León de la Libertad” de parte de fundaciones liberales pero no pudo ver en Mar a Lago a su par norteamericano.

-En septiembre, se trasladó a Los Ángeles para mantener reuniones con empresarios y representantes de compañías como JP Morgan, Amazon, VISA, Coinbase y Chevron.

El 90% de los gastos de las distintas comitivas presidenciales corresponden al alquiler de aviones privados ya que en varias ocasiones no se usaron aviones de la flota presidencial ni vuelos comerciales.