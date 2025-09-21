Originalmente, el Jefe de Estado, Javier Milei, tenía previsto partir a las 23:00 del domingo pero debió postergarlo por “reacomodamiento de agenda”.
PARTIRÁ EL LUNES 22/9
Milei postergó un día su viaje a USA donde se reunirá con Trump y el FMI
A pesar de que tenía programado viajar a Nueva York en la noche del domingo 21/9, el presidente Milei decidió postergar un día la partida.
El vuelo del líder libertario despegaría a las 19:00 del lunes 22/9 por lo que recién llegaría a Manhattan el martes 23 por la mañana.
Poco después de aterrizar, tendrá una reunión bilateral con el mandatario Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
En un comunicado oficial, el gobierno argentino remarcó su “alineación con Occidente y con los países que defienden los valores de la vida, la libertad y la propiedad”.
Los 5 viajes de Milei a USA en 2025
-El primero fue el 20 de enero a Washington cuando participó de la asunción de Trump.
-En febrero, Milei asistió a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Washington, donde coincidió con figuras como Elon Musk y volvió a entrevistarse con Trump.
-En abril viajó a Florida, donde recibió el premio “León de la Libertad” de parte de fundaciones liberales pero no pudo ver en Mar a Lago a su par norteamericano.
-En septiembre, se trasladó a Los Ángeles para mantener reuniones con empresarios y representantes de compañías como JP Morgan, Amazon, VISA, Coinbase y Chevron.