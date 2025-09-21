urgente24
POLÍTICA Milei > USA > Donald Trump

PARTIRÁ EL LUNES 22/9

Milei postergó un día su viaje a USA donde se reunirá con Trump y el FMI

A pesar de que tenía programado viajar a Nueva York en la noche del domingo 21/9, el presidente Milei decidió postergar un día la partida.

21 de septiembre de 2025 - 21:15
Javier Milei

Javier Milei

FOTO: xAI /Grok.

Originalmente, el Jefe de Estado, Javier Milei, tenía previsto partir a las 23:00 del domingo pero debió postergarlo por “reacomodamiento de agenda”.

El vuelo del líder libertario despegaría a las 19:00 del lunes 22/9 por lo que recién llegaría a Manhattan el martes 23 por la mañana.

Poco después de aterrizar, tendrá una reunión bilateral con el mandatario Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Seguir leyendo

En un comunicado oficial, el gobierno argentino remarcó su “alineación con Occidente y con los países que defienden los valores de la vida, la libertad y la propiedad”.

Milei tiene previsto brindar su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el miércoles 24/9 como ya lo hizo en 2024, cuando cuestionó duramente a esa misma organización. Luego de alocución, por la noche, participará de la gala del Atlantic Council donde será distinguido con el premio “Global Citizen Award” de manos del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Milei tiene previsto brindar su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el miércoles 24/9 como ya lo hizo en 2024, cuando cuestionó duramente a esa misma organización. Luego de alocución, por la noche, participará de la gala del Atlantic Council donde será distinguido con el premio “Global Citizen Award” de manos del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1969910166150664684&partner=&hide_thread=false

Los 5 viajes de Milei a USA en 2025

-El primero fue el 20 de enero a Washington cuando participó de la asunción de Trump.

-En febrero, Milei asistió a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Washington, donde coincidió con figuras como Elon Musk y volvió a entrevistarse con Trump.

-En abril viajó a Florida, donde recibió el premio “León de la Libertad” de parte de fundaciones liberales pero no pudo ver en Mar a Lago a su par norteamericano.

-En septiembre, se trasladó a Los Ángeles para mantener reuniones con empresarios y representantes de compañías como JP Morgan, Amazon, VISA, Coinbase y Chevron.

El 90% de los gastos de las distintas comitivas presidenciales corresponden al alquiler de aviones privados ya que en varias ocasiones no se usaron aviones de la flota presidencial ni vuelos comerciales. El 90% de los gastos de las distintas comitivas presidenciales corresponden al alquiler de aviones privados ya que en varias ocasiones no se usaron aviones de la flota presidencial ni vuelos comerciales.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES