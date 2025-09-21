Un 60,9% tiene una valoración negativa del gobierno de Javier Milei y eso debería alarmar al oficialismo: la idea de que “lo peor ya pasó” se contradice con que Karina Milei, la principal figura del gobierno nacional, está a punto de perforar un 70% de negatividad.
ENCUESTA DE ZUBÁN-CÓRDOBA
El presidente Javier Milei alcanzó el "techo sicológico" de 60 % de valoración negativa
La encuesta sobre el presidente Javier Milei diagnostica que el problema de Argentina ya es tanto político como económico y social;
Un 60% cree que Milei debería pedirle la renuncia a su hermana y a los primos Martín y Lule Menem.
Además, un 61% cree que de no cambiar de rumbo el gobierno perderá las elecciones en octubre.
Audios sobre coimas de la hermana del presidente conmueven
En Argentina, 2 de cada 3 habitantes mayores de edad están preocupados por la inflación y la situación económica pero también por los audios sobre posibles coimas en la Agencia Nacional de Discapacitados por parte de la secretaria general de la presidencia y su segundo, Lule Menem.
En Buenos Aires, Taina le sacaría 10 puntos a Espert
En el decisivo distrito, donde votan más del 38% de los argentinos, el candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana, vencería por 10 puntos al oficialista José Luis Espert: 41% a 31%.
De acuerdo al estudio de Zubán-Córdoba, existen hoy muchos menos mileístas que anti mileístas.
Concretamente, l os antimileístas son más del doble que los seguidores de Javier Milei: 56 % a 25 %.