El presidente Javier Milei alcanzó el "techo sicológico" de 60 % de valoración negativa

Audios sobre coimas de la hermana del presidente conmueven

En Argentina, 2 de cada 3 habitantes mayores de edad están preocupados por la inflación y la situación económica pero también por los audios sobre posibles coimas en la Agencia Nacional de Discapacitados por parte de la secretaria general de la presidencia y su segundo, Lule Menem.

En Buenos Aires, Taina le sacaría 10 puntos a Espert

En el decisivo distrito, donde votan más del 38% de los argentinos, el candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana, vencería por 10 puntos al oficialista José Luis Espert: 41% a 31%.

En provincia, el peronismo no gana una elección de medio término desde 2005 (CFK versus Chiche Duhalde). Sumó 4 derrotas consecutivas a manos de Francisco De Narváez (2009); Sergio Massa (2013); Esteban Bullrich (2017) y Diego Santilli (2021).

De acuerdo al estudio de Zubán-Córdoba, existen hoy muchos menos mileístas que anti mileístas.

La apuesta de la Casa Rosada al antagonismo al todo o nada, trajo como consecuencia una enorme polarización en la sociedad que le sirvió durante el primer año de gobierno pero se le está volviendo en contra en el segundo ejercicio.

Concretamente, l os antimileístas son más del doble que los seguidores de Javier Milei: 56 % a 25 %.