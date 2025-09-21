Gallardo suma enemigos: el padre de Lanzini le tiró fuerte por no apoyarlo en River

Palazo. Aunque no mencionó nombres, la frase fue interpretada como un fuerte dardo hacia Gallardo, quien había decidido prescindir de los servicios de Lanzini en el último mercado de pases. Al mismo tiempo, el mensaje fue un respaldo explícito a Guillermo Barros Schelotto, actual DT de Vélez, por la confianza depositada en su hijo.

La publicación no tardó en viralizarse y generó un intenso debate, sobre todo hacia la figura de Gallardo y su gestión del plantel al mando de River. Aunque el jugador llegó en 2023 bajo la gestión de Martín Demichelis, el caso de Lanzini forma parte de la administración que el Muñeco hace de los nombres que tiene bajo sus órdenes.

River ajusta su lista de Libertadores: 3 juveniles se suman vs. Palmeiras Gallardo bajo la lupa por el armado de su plantel

Si bien el presente de Lanzini lo ubicaba como una de las potenciales partidas, los flojos rendimientos del resto de sus compañeros que siguen en River generan dudas en torno a la capacidad que está teniendo el entrenador de potenciar a sus futbolistas.

Manu Lanzini debió poner paños fríos y dar explicaciones tras los dichos de su padre

El revuelo de la historia del padre de Lanzini fue tal que el propio jugador tuvo que dar explicaciones. "Espero que sepan entender que a veces las cosas que son externas a uno son difíciles de controlar y uno no se puede hacer cargo de los dichos ajenos", señaló.

Vélez ganó 2 a 1 a San Martín de San Juan, en una semana especial para el conjunto de Liniers. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto tienen la mente puesta en el encuentro de vuelta por cuartos de final de Copa Libertadores, ante Racing. Tras el 0-1 en contra de local, tendrá que revertir el panorama en el Cilindro de Avellaneda.

Vélez vs. Racing Vélez cayó ante Racing en el duelo de ida FOTO: CLAUDIO FANCHI /NA

A pesar del compromiso ante la Academia, Vélez logró tres puntos valiosos en tierras sanjuaninas para mantenerse en el pelotón de arriba. Marcha tercero, detrás Riestra y River. La derrota del equipo de Gallardo ante Atlético Tucumán por 2 a 0 le vino muy bien, ya que de esta manera el Fortín quedó con el mismo puntaje (18 unidades). El Malevo está primero, con 19.

