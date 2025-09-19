Malas noticias para Estudiantes: Conmebol calificó de "incorrecta" la roja a Gonzalo Plata

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OC_Libertadores/status/1968891957163266065&partner=&hide_thread=false Otra polémica en el duelo entre Flamengo y Estudiantes de La Plata fue este duro planchazo de Gonzalo Plata, que ni siquiera recibió tarjeta amarilla por la acción



pic.twitter.com/BEPHQl4HCD — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) September 19, 2025

En las próximas horas, el club de Río de Janeiro emitiría un comunicado oficial elevando la queja a la casa madre del fútbol sudamericano para pedir la revisión y anulación de la roja para que Gonzalo Plata pueda ser parte del cotejo de vuelta en UNO.

El caso más reciente en el que se ampara Flamengo para pedir amnistía

Además de recordar la amnistía a Leandro Romagnoli en la Libertadores 2014, el ‘Mengao’ acudió al recuerdo de Boca-Cruzeiro del 2018, en la que Dedé fue sobreseído y pudo disputar el cotejo de vuelta pese a la roja directa que recibió en La Bombonera.

Al día siguiente del partido y la expulsión del brasileño, el entonces presidente del Cruzeiro, Wagner Pires de Sá acudió a la sede de la CONMEBOL para solicitar la anulación de la suspensión automática de Dedé. La CBF también envió una carta con la misma solicitud.

MALASNOTICIASDEESTUDIANTESCONMEBOLCALIFICODEINCORRECTALAROJADEGONZALOPLATAFOTO2 Estudiantes de La Plata recibió una mala noticia de la Conmebol debido a que calificó de “incorrecta” la expulsión de Gonzalo Plata del Flamengo.

La Comisión de Arbitraje de la Conmebol, entonces presidida por el brasileño Wilson Seneme, envió un mensaje a los árbitros advirtiendo que los choques accidentales de cabezas no pueden ser considerados como juego brusco grave, recibió amnistía y el defensor jugó la vuelta.

Matías Viña de Flamengo acusó al 4arto árbitro por evitar una expulsión

Matías Viña, lateral uruguayo del Flamengo, acusó al cuarto árbitro, Jhon Ospina, de advertirle al DT de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, que reemplazará Facundo Farías, porque tenía una tarjeta amarilla y corría el riesgo de ser expulsado en el partido que el Mengao le ganó 1-2 al Pincha en la Copa Libertadores.

“Todos lo escucharon. Hablo español. El cuarto árbitro le dijo al DT de Estudiantes que su jugador ya tenía tarjeta amarilla. Luego, en el segundo tiempo pasó lo mismo”, expresó el defensor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OC_Libertadores/status/1968886914666131839&partner=&hide_thread=false Matías Viña, jugador de Flamengo, sobre la polémica con el cuarto árbitro:



“Todos lo escucharon. Hablo español. El cuarto árbitro le dijo al DT de Estudiantes que su jugador ya tenía tarjeta amarilla. Luego, en el segundo tiempo pasó lo mismo”.







pic.twitter.com/4onJpDf8mT — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) September 19, 2025

Las imágenes que causaron polémica

En una de las imágenes que se viralizaron en redes y fueron filmadas desde la tribuna se ve cómo el juez colombiano mantiene una conversación don el técnico argentino durante un par de minutos, aunque no se escucha lo que hablan y nadie del conjunto platense se descargó tras los dichos de Viña.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OC_Libertadores/status/1968875149022601648&partner=&hide_thread=false Durante el partido ante Flamengo, el cuarto árbitro mantuvo reiterados diálogos con Eduardo Domínguez, DT de Estudiantes, lo que encendió las sospechas en el equipo carioca

pic.twitter.com/OLu2ZJ8wJz — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) September 19, 2025

Filipe Luis y Samuel Lino también apuntaron contra el árbitro del partido

Finalizado el encuentro y en rueda de prensa, el entrenador de Flamengo culpó al juez de su injerencia en el resultado final: “Lamentablemente, hoy el árbitro quiso ser el protagonista del partido. Y cuando eso sucede, pita sin concentrarse, sin prestar atención a las jugadas que debería”.

“Mencionaste algunas, pero están el penal de Lino en la primera parte, las faltas con tarjeta amarilla, la arrogancia extrema y la prepotencia hacia nuestros jugadores, y una actitud muy permisiva hacia su equipo. La arrogancia del Andrés hace que varias familias salgan perjudicadas. El trabajo está siendo socavado por un árbitro desacreditado”, expresó el DT del Mengao.

“El resultado final está muy condicionado por el arbitraje. Los errores cometidos hoy nos perjudicaron inmensamente. Ellos consiguieron un gol en nuestra casa y mucho tuvo que ver el arbitraje de hoy. La expulsión sin sentido, faltas inventadas, amarillas que no son amarillas, y para Estudiantes, nada. Eso es lo increíble. Para nosotros, todo; para Estudiantes, nada”, lanzó, sin filtro, Samuel Lino.

Copa Libertadores: Estudiantes cayó en Brasil ante Flamengo y deberá revertir el marcador en La Plata

Estudiantes de La Plata cayó este último jueves 18/09 como visitante por 2-1 ante Flamengo de Brasil en un partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, llevado a cabo en el estadio Maracaná, ubicado en Rio de Janeiro.

El delantero Pedro abrió el marcador para el Mengao, a los 15 segundos del primer tiempo, mientras que Guillermo Varela amplió la ventaja a los 9’ del mismo periodo. En tanto, Guido Carrillo descontó para el Pincha a los 45' del complemento.

Por su parte, Gonzalo Plata, atacante ecuatoriano del cuadro local, se fue expulsado a los 37’ del segundo periodo por doble amarilla.

Con esta derrota, el Pincha deberá revertir el adverso resultado el próximo jueves desde las 21:30 en el estadio Jorge Luis Hirschi si desea continuar con vida en el certamen de mayor importancia del continente y meterse dentro de los cuatro mejores.

En lo que respecta al Torneo Apertura, los dirigidos por Eduardo Domínguez recibirán el próximo lunes (22/09) a Defensa y Justicia por la novena fecha del campeonato local, mientras que Flamengo hará lo propio ante Vasco da Gama por la vigésimo cuarta jornada del Brasileirao.

Embed - FLAMENGO vs. ESTUDIANTES | HIGHLIGHTS | CONMEBOL LIBERTADORES 2025

