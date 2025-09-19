Va con el aguatero suplente: el equipo que pondría Marcelo Gallardo vs. Atl. Tucumán

Atlético Tucumán, un pequeño asterisco para River

Es claro que el Mundo River está pensando pura y exclusivamente en el compromiso de cuartos de final de Copa Liberadores del próximo miércoles 24 de septiembre ante Palmeiras. Sin embargo, el Millo deberá enfrentar, en la tensa previa al duelo copero, a Atlético Tucumán, por la novena fecha del Torneo Clausura.

De sumar un punto, los de Núñez se asegurarán, por lo menos, terminar la fecha en la cima de la Zona B del campeonato doméstico una vez más, junto a Deportivo Riestra, que recibirá en el día de la fecha (19/9) a Gimnasia y Esgrima La Plata y que visitará al elenco de Gallardo en la fecha siguiente (28/9).

Hoy por hoy, la tabla que más le importa a River en el plano local no es otra que no sea la Anual, ya que determina la clasificación a copas internacionales del siguiente año. Es muy improbable que La Banda no dispute los play-offs del Clausura, más allá de que haya 24 puntos en disputa...

image Clasificados a copas internacionales de momento. (Foto: Captura Promiedos.com).

Atlético Tucumán, que ocupa la 8º posición de la Zona B, también está clasificando a la post-temporada, aunque en igualdad de puntos (9) con varios equipos: Platense, San Martín de San Juan e Instituto de Córdoba.

Si bien la clasificación a play-offs sería importate para el Decano, los dirigidos por Lucas Pusineri están más pendientes de engrosar el promedio y de escaparle a los puestos de descenso en la Clasificación Anual. De momento, Aldosivi de Mar del Plata (por promedios) y San Martín de San Juan (por Tabla Anual) estarían perdiendo la categoría.

image Atlético Tucumán viene de dos derrotas consecutivas y buscará levantar el ánimo ante River. El Decano suele complicar al Millonario y mucho más en su casa.

Equipo mega suplente: la probable formación de River vs. Atlético Tucumán

En la antesala del duelo entre Atlético Tucumán y River Plate, TyC Sports filtró el probable XI que diagramaría Marcelo Gallardo para el choque de este sábado 20 de septiembre desde las 21:15 horas.

Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Ian Subiabre y Bautista Dadín.

Cuándo se juega la revancha entre Palmeiras y River

El desquite entre Palmeiras y River, buscando un lugar en semifinales, será el próximo miércoles 24 de septiembre desde las 21:30 horas, en Allianz Parque.

image Marcelo Gallardo y su núcleo más duro del cuerpo técnico. (Foto: Juan Foglia/NA).

Seguí leyendo...

Mariano Closs explotó contra Gallardo tras la caída de River, la ligaron Maxi Salas y Paulo Díaz

Flamengo 2 - Estudiantes 1: el gol a los 15 segundos sacudió al Pincha, pero logró descontar

Sufre Palmeiras: Gustavo Gómez y Khellven podrían perderse la vuelta ante River

Ojo Boca Juniors: Qué pasa con Miguel Ángel Russo, Ander Herrera y Paredes

Llora Talleres de Andrés Fassi por lo que dijo Ricardo Caruso Lombardi