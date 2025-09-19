Luego de la dura derrota como local ante Palmeiras por 1-2, River se prepara para visitar este sábado (20/9) a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro. El director técnico del Millonario, Marcelo Gallardo, dispondrá de un equipo 100% alternativo para preservar a los futbolistas titulares, de cara al partido revancha ante el Verdao.
SIN GRANDES LUJOS
Va con el aguatero suplente: el equipo que pondría Marcelo Gallardo vs. Atl. Tucumán
El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, apela a la lógica y pondrá un once totalmente alternativo para el partido de este sábado ante Atlético Tucumán.
El cuadro de Núñez está vivo en el plano internacional. El gol sobre la hora de Lucas Martínez Quarta -con la fortuna de un desvío que se produjo en el ingresado Emiliano Martínez y que descolocó a Weverton- le dio un aire de esperanza a un plantel lleno de falencias futbolísticas y anímicas pero que mostró estar de pie por el segundo tiempo realizado en el Monumental.
De esas cosas se agarra la gente de River para creer. En el empuje, la garra y la actitud que mostraron los jugadores en el complemento y en que el Palmeiras, como todo club brasileño, tiende a sobrar los partidos cuando está arriba en el marcador.
¿Hubo mérito del Millonario? Por supuesto, porque fue el local quien metió en su campo al elenco que viste de verde. Eso mismo es lo que exige el público riverplatense de cara a la revancha.
Atlético Tucumán, un pequeño asterisco para River
Es claro que el Mundo River está pensando pura y exclusivamente en el compromiso de cuartos de final de Copa Liberadores del próximo miércoles 24 de septiembre ante Palmeiras. Sin embargo, el Millo deberá enfrentar, en la tensa previa al duelo copero, a Atlético Tucumán, por la novena fecha del Torneo Clausura.
De sumar un punto, los de Núñez se asegurarán, por lo menos, terminar la fecha en la cima de la Zona B del campeonato doméstico una vez más, junto a Deportivo Riestra, que recibirá en el día de la fecha (19/9) a Gimnasia y Esgrima La Plata y que visitará al elenco de Gallardo en la fecha siguiente (28/9).
Hoy por hoy, la tabla que más le importa a River en el plano local no es otra que no sea la Anual, ya que determina la clasificación a copas internacionales del siguiente año. Es muy improbable que La Banda no dispute los play-offs del Clausura, más allá de que haya 24 puntos en disputa...
Atlético Tucumán, que ocupa la 8º posición de la Zona B, también está clasificando a la post-temporada, aunque en igualdad de puntos (9) con varios equipos: Platense, San Martín de San Juan e Instituto de Córdoba.
Si bien la clasificación a play-offs sería importate para el Decano, los dirigidos por Lucas Pusineri están más pendientes de engrosar el promedio y de escaparle a los puestos de descenso en la Clasificación Anual. De momento, Aldosivi de Mar del Plata (por promedios) y San Martín de San Juan (por Tabla Anual) estarían perdiendo la categoría.
Equipo mega suplente: la probable formación de River vs. Atlético Tucumán
En la antesala del duelo entre Atlético Tucumán y River Plate, TyC Sports filtró el probable XI que diagramaría Marcelo Gallardo para el choque de este sábado 20 de septiembre desde las 21:15 horas.
Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Ian Subiabre y Bautista Dadín.
Cuándo se juega la revancha entre Palmeiras y River
El desquite entre Palmeiras y River, buscando un lugar en semifinales, será el próximo miércoles 24 de septiembre desde las 21:30 horas, en Allianz Parque.
