Ojo Boca Juniors: Qué pasa con Miguel Ángel Russo, Ander Herrera y Paredes

Miguel Ángel Russo encontró un doble cinco muy sólido entre el volante de la Selección Argentina y Rodrigo Battaglia, motivo por el cual sorprende lo que se dice sobre Ander Herrera.

El periodista Augusto César, de ESPN, comentó: “Si mantiene un buen nivel en los entrenamientos durante un par de semanas más, Ander Herrera puede meterse incluso en el once titular. Russo siempre quiso juntar a Paredes con Ander.”

image

Lo cierto es que el problema del ex Athletic Club nunca fue futbolístico. Cada vez que tuvo la oportunidad de jugar, respondió con buen nivel. Su dificultad ha sido más bien física: las lesiones que arrastra desde su llegada a Boca le impidieron tener continuidad.

Sería muy interesante verlo compartir el mediocampo con Paredes y, sobre todo, observar qué decisión tomará Russo: ¿romper un doble cinco que hoy le da equilibrio o apostar por sumar al español para dar un salto de calidad?

Lo que se le viene a Boca Juniors

Claro está que el 2025 ha sido un mal año para Boca Juniors, pero el Xeneize quiere cerrarlo de la mejor manera y por eso mismo todas las balas apuntan a ganar el Torneo Clausura.

Hasta ahora, el Xeneize está tercero en su zona y podría finalizar en el primer lugar la fecha 9 si le gana a Central Córdoba y Unión y Barracas no logran hacerlo ante sus respectivos rivales.

El partido ante el Ferroviario, será el próximo domingo 21 de septiembre desde las 21:15 horas en la Bombonera.

Russo no podrá repetir el once, debido a que Edinson Cavani tiene una distensión en el psoas derecho y en consecuencia no podrá estar en la siguiente jornada.

Además, Agustín Marchesin volvería por Leandro Brey.

El once titular para el próximo domingo sería:

Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel

