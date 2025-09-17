Inesperado cruce de ideas: Lionel Scaloni vs Luis Enrique y el futuro del fútbol

"Es una opción interesante que voy a usar en el futuro. Después de eso, puedes dar perfectamente la charla del descanso porque has visto perfectamente quién ha jugado bien sobre el terreno de juego. Tenemos mucha información directa", añadió.

No es la primera vez que Luis Enrique mira el fútbol desde arriba. En los entrenamientos de la selección de España, mientras estuvo al frente del combinado nacional, se lo pudo ver subido a una plataforma algo más elevada del suelo.

Tampoco es la primera vez que Luis Enrique llama la atención por sus ideas vanguardistas o, al menos, con su visión de cómo podría ser el fútbol del futuro. "Usamos IA para las contrataciones de los jugadores, para su rol, para saber cómo se comportan", supo decir tiempo atrás.

Inmediatamente después de que comenzaron a circular estas imágenes de Luis Enrique en el partido del PSG, una ola contracorriente acercó a la orilla una reciente declaración de Lionel Scaloni.

Scaloni: "Engaña bastante de arriba, te lo puedo asegurar"

En la previa del encuentro de la Selección Argentina ante Ecuador, por la última fecha de Eliminatorias y que luego la Albiceleste perdería por 1 a 0, el entrenador de Pujato se refirió a observar los partidos desde las alturas.

Ecuador vs. Argentina Argentina cerró las Eliminatorias con una derrota @Argentina

"Cuando llegamos al entretiempo tenemos quien nos mira de arriba. Incluso durante el partido. No siempre se puede llevar a cabo, pero sí que siempre hemos sabido que es importante. De hecho, yo cuando estaba en Sevilla hacía eso: de arriba miraba el partido", dijo Scaloni sobre su etapa como analista en el club español, en 2016.

Sin embargo, aunque destacó sus virtudes, también expresó una opinión que podría ubicarse en las antípodas de Luis Enrique.

Scaloni no quiere repetir el drama de Qatar 2022 y avisó: la lista, a última hora Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina Xinhua/Martín Zabala

"Pero engaña bastante de arriba, te lo puedo asegurar. Engaña, porque el futbolista ve otra perspectiva y de arriba uno ve todo tan fácil que después cuando llegás al futbolista te dice: ´Pero no es como vos lo decís´. Hay que matizar eso, pero sí que ayuda, lógico".

