Luis Enrique fue noticia hace unos días por su particular ubicación en un partido del PSG ante Lens, por la Ligue 1 francesa. El entrenador español sorprendió a todos observando el encuentro desde un palco, en lo alto de las tribunas.
"NO SIEMPRE SE PUEDE LLEVAR A CABO"
Inesperado cruce de ideas: Lionel Scaloni vs Luis Enrique y el futuro del fútbol
Del "puedo controlarlo todo" de Luis Enrique al "engaña" de Lionel Scaloni, ambos DT expresan ideas diferentes sobre observar el partido desde la grada.
Es curioso. La propuesta de Luis Enrique llegó justo unos días después de que Lionel Scaloni diera su opinión exactamente sobre ello. Como si el destino quisiera cruzar ideas entre dos maestros de este deporte. Como si la narrativa futbolera quisiera intercambiar argumentos entre dos figuras que han sido un parteaguas en la historia del fútbol.
Luis Enrique, desde la grada: "Es magnífica, es diferente, puedo controlarlo todo"
Luis Enrique estuvo en la tribuna, en una particular estrategia que el entrenador español tomó de los cuerpos técnicos en el rugby. En el deporte ovalado, el staff se ubica en palcos específicamente reservados para ellos, desde donde observan el partido y dan indicaciones a quienes sí están al ras del verde césped.
"He visto a entrenadores de rugby seguir los partidos con una perspectiva muy diferente durante mucho tiempo. Me gusta la oportunidad de buscar esa mejora. Quería seguir la primera parte desde la grada y es magnífica, es diferente, puedo controlarlo todo", explicó el vigente campeón de Champions League.
"Es una opción interesante que voy a usar en el futuro. Después de eso, puedes dar perfectamente la charla del descanso porque has visto perfectamente quién ha jugado bien sobre el terreno de juego. Tenemos mucha información directa", añadió.
No es la primera vez que Luis Enrique mira el fútbol desde arriba. En los entrenamientos de la selección de España, mientras estuvo al frente del combinado nacional, se lo pudo ver subido a una plataforma algo más elevada del suelo.
Tampoco es la primera vez que Luis Enrique llama la atención por sus ideas vanguardistas o, al menos, con su visión de cómo podría ser el fútbol del futuro. "Usamos IA para las contrataciones de los jugadores, para su rol, para saber cómo se comportan", supo decir tiempo atrás.
Quizás también te interese leer: Luis Enrique rompe esquemas: su fórmula "anti-entrenamiento" para salir campeón
Inmediatamente después de que comenzaron a circular estas imágenes de Luis Enrique en el partido del PSG, una ola contracorriente acercó a la orilla una reciente declaración de Lionel Scaloni.
Scaloni: "Engaña bastante de arriba, te lo puedo asegurar"
En la previa del encuentro de la Selección Argentina ante Ecuador, por la última fecha de Eliminatorias y que luego la Albiceleste perdería por 1 a 0, el entrenador de Pujato se refirió a observar los partidos desde las alturas.
"Cuando llegamos al entretiempo tenemos quien nos mira de arriba. Incluso durante el partido. No siempre se puede llevar a cabo, pero sí que siempre hemos sabido que es importante. De hecho, yo cuando estaba en Sevilla hacía eso: de arriba miraba el partido", dijo Scaloni sobre su etapa como analista en el club español, en 2016.
Sin embargo, aunque destacó sus virtudes, también expresó una opinión que podría ubicarse en las antípodas de Luis Enrique.
"Pero engaña bastante de arriba, te lo puedo asegurar. Engaña, porque el futbolista ve otra perspectiva y de arriba uno ve todo tan fácil que después cuando llegás al futbolista te dice: ´Pero no es como vos lo decís´. Hay que matizar eso, pero sí que ayuda, lógico".