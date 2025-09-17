Morena Beltrán y Lucas Blondel son una de las parejas que se consolidaron en el mundo del fútbol y el espectáculo y las declaraciones de la periodista (y sus idas y vueltas con Oscar Ruggeri) dan siempre que hablar. La panelista de ESPN se mostró firme con su decisión en caso de que el futbolista se fuera del país.
DETERMINANTE
¿Blondel se va de Boca? Morena Beltrán habló sobre su futuro en ESPN
La periodista de ESPN, Morena Beltrán, se refirió a su futuro laboral y fue tajante en caso de que Lucas Blondel cambie de club ¿Renuncia a todo por amor?
Fuertes rumores aseguraron que Beltrán era la culpable del "congelamiento" a Blondel en Boca tras supuestas filtraciones desde el vestuario del equipo Xeneize. En una entrevista con Joaquín Pollo Álvarez para su canal de YouTube, Lo Del Pollo, la periodista reveló detalles íntimos de su relación con el jugador actual de Boca Juniors, que habría recibido una propuesta de un club internacional.
¿Morena Beltrán dejaría ESPN por Lucas Blondel?
Según periodistas deportivos y medios, como Planeta Boca Juniors, publicaron en los últimos días, Lucas Blondel habría recibido una oferta formal del equipo brasilero Corinthians. Tras que en Boca Juniors no está jugando, se trataría de una oferta tentadora para el jugador.
Por lo que el Pollo Álvarez no perdió oportunidad para consultar a Morena sobre una posible emigración en caso de que su pareja decidiera jugar en un club internacional. “Se habló de eso, obvio. Lo tenemos re charlado. Yo creo que nos vamos a donde sea, cerca o lejos”, aseguró la blonda.
Mientras que Beltrán se mostró firme en su decisión, en X comenzó a circular que Blondel desistió de jugar en el Corinthians para priorizar su vínculo con la modelo. Cabe mencionar que ambos comenzaron su relación en 2023 y desde ese momento se volvieron inseparables.
“Él contempla tres cosas: un buen proyecto deportivo, mucho dinero y el lugar. Si cumple dos de esas tres, adentro. Si es el equipo de Cristiano Ronaldo (Al Nassr), ya tenés dos adentro. Inter Miami es un buen lugar, tiene proyecto deportivo y es buen dinero. Estaría bien Inter Miami”, expresó Beltrán sobre las condiciones de Blondel a la hora de tomar una decisión.
“En un desafío salir de esa. La verdad, tenés dos maneras: me lo tomo con mucho cagazo o digo que vayamos. Me tratan muy bien en el canal, los quiero un montón a mis jefes, tenemos una muy buena relación y sé que haríamos lo posible para poder seguir laburando desde las dos partes. Sea en torneos Conmebol, UEFA o de la manera que sea”, se mostró positiva.
Es decir que en caso de tomar una decisión, en principio la blonda intentaría no negociar su trabajo y mantenerlo a distancia buscando alternativas. “También pasa por salir de mi zona de confort y enfrentar algo que no hago en la diaria", aseguró.
"Sé que (en algún momento) nos vamos a casar, también tengo ganas de tener hijos pero no me apuraría. Intentaría que sea en unos años”, expresó, dejando en claro que la relación avanza viento en popa.
