¿Blondel se va de Boca? Morena Beltrán habló sobre su futuro en ESPN

Mientras que Beltrán se mostró firme en su decisión, en X comenzó a circular que Blondel desistió de jugar en el Corinthians para priorizar su vínculo con la modelo. Cabe mencionar que ambos comenzaron su relación en 2023 y desde ese momento se volvieron inseparables.

“Él contempla tres cosas: un buen proyecto deportivo, mucho dinero y el lugar. Si cumple dos de esas tres, adentro. Si es el equipo de Cristiano Ronaldo (Al Nassr), ya tenés dos adentro. Inter Miami es un buen lugar, tiene proyecto deportivo y es buen dinero. Estaría bien Inter Miami”, expresó Beltrán sobre las condiciones de Blondel a la hora de tomar una decisión.

“En un desafío salir de esa. La verdad, tenés dos maneras: me lo tomo con mucho cagazo o digo que vayamos. Me tratan muy bien en el canal, los quiero un montón a mis jefes, tenemos una muy buena relación y sé que haríamos lo posible para poder seguir laburando desde las dos partes. Sea en torneos Conmebol, UEFA o de la manera que sea”, se mostró positiva.

Es decir que en caso de tomar una decisión, en principio la blonda intentaría no negociar su trabajo y mantenerlo a distancia buscando alternativas. “También pasa por salir de mi zona de confort y enfrentar algo que no hago en la diaria", aseguró.

"Sé que (en algún momento) nos vamos a casar, también tengo ganas de tener hijos pero no me apuraría. Intentaría que sea en unos años”, expresó, dejando en claro que la relación avanza viento en popa.

