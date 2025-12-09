Champions League: Inter 0-1 Liverpool, los Reds ganaron en Italia y trepan en la tabla

Por la 6º fecha de la fase de liga de la Champions League el Liverpool rompió la mala racha de derrotas y le ganó 1 a 0 al Inter en Italia. Ahora los Reds se prenden en la lucha por meterse en los octavos de final. Ambos qeudaron con 12 unidades y 6 partidos jugados. Ahora no jugarán Champions League hasta el 2026.

Inter-Liverpool: Muchas situaciones, pocos goles Partido raro el que protagonizaron Inter y Liverpool, donde desde los primeros minutos del partido llegaron con peligro y todo hacía parecer que el partido iba a ser una lluvia de goles, pero apenas fue victoria visitante por 1 a 0. Fue un partido donde se dividieron los tiempos, en el primero fue más el Inter y en el segundo el Liverpool. Por la paridad del encuentro esta victoria es importante para el conjunto inglés.

Champions League Comienza la Champions League 25/26 y traemos todos los partidos en vivo. De esta forma Inter quedó con 12 puntos de 4 victorias y 2 derrotas y ahora debe esperar el resto de los resultados para ver como queda en la tabla luego de esta derrota. El conjunto italiano, actual subcampeón de la Champions League (cayó 5-0 en la final ante PSG) por diferencia de goles llegaba 4º y quería ganar para mantener esa posición y clasificar derecho a octavos de final. Ahora deberá esperar hasta mañana para ver como queda en la tabla.

