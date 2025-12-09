Por la 6º fecha de la fase de liga de la Champions League el Liverpool rompió la mala racha de derrotas y le ganó 1 a 0 al Inter en Italia. Ahora los Reds se prenden en la lucha por meterse en los octavos de final. Ambos qeudaron con 12 unidades y 6 partidos jugados. Ahora no jugarán Champions League hasta el 2026.
Champions League: Inter 0-1 Liverpool, los Reds ganaron en Italia y trepan en la tabla
Inter cayó ante Liverpool 1 a 0 por la 6º fecha de la Champions League. Ambos quedaron con 12 puntos, deben esperar para ver como quedaron en la tabla.
EN VIVO
-
19:04
Final del partido, victoria importantísima del Liverpool por 1 a 0
-
18:51
GOOOOOL del Liverpool de penal
-
18:48
Penal para el Liverpool que era más sobre el final
-
18:34
Inter y Liverpool no se sacan ventajas y todo sigue igual
-
18:13
Arrancan el complemento igual que el primer tiempo
-
18:09
Comienza el segundo tiempo, Inter 0-0 Liverpool
-
17:52
Final del primer tiempo, más cerca el Inter del gol
-
17:41
Inter cerca del primero
-
17:32
GOL ANULADO DEL LIVERPOOL
-
17:31
Inter usa dos ventanas de cambios por lesión en solo 30 minutos
-
17:17
Lautaro Martínez se salvó de la expulsión
-
17:06
Arranque parejo entre Inter y Liverpool
-
17:01
Ya juegan Inter-Liverpool y arranca la fecha 6º de Champions League
-
16:51
Formaciones Inter-Liverpool
-
16:44
Final en los partidos del primer y segundo turno
Inter-Liverpool: Muchas situaciones, pocos goles
Partido raro el que protagonizaron Inter y Liverpool, donde desde los primeros minutos del partido llegaron con peligro y todo hacía parecer que el partido iba a ser una lluvia de goles, pero apenas fue victoria visitante por 1 a 0. Fue un partido donde se dividieron los tiempos, en el primero fue más el Inter y en el segundo el Liverpool. Por la paridad del encuentro esta victoria es importante para el conjunto inglés.
De esta forma Inter quedó con 12 puntos de 4 victorias y 2 derrotas y ahora debe esperar el resto de los resultados para ver como queda en la tabla luego de esta derrota. El conjunto italiano, actual subcampeón de la Champions League (cayó 5-0 en la final ante PSG) por diferencia de goles llegaba 4º y quería ganar para mantener esa posición y clasificar derecho a octavos de final. Ahora deberá esperar hasta mañana para ver como queda en la tabla.
Liverpool no venía teniendo una buena racha tanto en Premier como en Champions y eso lo volvía un equipo vulnerable, y más si vemos que era visitante. Los Red suman ahora con esta victoria 12 puntos y ahora pueden entrar entre los 8 primeros con esta victoria de visitante. También deberá esperar hasta mañana los resultados pero el 8º que era Sporting de Lisboa y perdió, así que ya pasó a uno.
El resto de los partidos del martes
Este martes de Champions League no es solo Inter-Liverpool, además hubo más partidos, 2 en el turno de las 14:45hs y otros 7 en el de las 17hs, todos los horarios son de Argentina. Repasamos todos los partidos con horarios:
13:45hs
- Kairat Almaty 0-1Olympiacos
14:45hs
- Bayern 3-1 Sporting Lisboa
17hs:
- Monaco 1-0 Galatasaray
- Inter 0-1 Liverpool
- Atalanta 2-1 Chelsea
- Barcelona 2-1 Frankfurt
- PSV 2-3 Atlético Madrid
- St. Guilloise 2–3 Marsella
- Tottenham 3-0 S. Praga
