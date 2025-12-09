urgente24
en vivo MINUTO A MINUTO

Champions League: Inter 0-1 Liverpool, los Reds ganaron en Italia y trepan en la tabla

Szoboszlai, el autor del único gol del partido para la victoria del Liverpool.

Szoboszlai, el autor del único gol del partido para la victoria del Liverpool.

Szoboszlai, el autor del único gol del partido para la victoria del Liverpool.

Szoboszlai, el autor del único gol del partido para la victoria del Liverpool.

Inter cayó ante Liverpool 1 a 0 por la 6º fecha de la Champions League. Ambos quedaron con 12 puntos, deben esperar para ver como quedaron en la tabla.

9 de diciembre de 2025 - 16:41

EN VIVO

Inter-Liverpool: Muchas situaciones, pocos goles

Partido raro el que protagonizaron Inter y Liverpool, donde desde los primeros minutos del partido llegaron con peligro y todo hacía parecer que el partido iba a ser una lluvia de goles, pero apenas fue victoria visitante por 1 a 0. Fue un partido donde se dividieron los tiempos, en el primero fue más el Inter y en el segundo el Liverpool. Por la paridad del encuentro esta victoria es importante para el conjunto inglés.

Champions League
Comienza la Champions League 25/26 y traemos todos los partidos en vivo.

Comienza la Champions League 25/26 y traemos todos los partidos en vivo.

De esta forma Inter quedó con 12 puntos de 4 victorias y 2 derrotas y ahora debe esperar el resto de los resultados para ver como queda en la tabla luego de esta derrota. El conjunto italiano, actual subcampeón de la Champions League (cayó 5-0 en la final ante PSG) por diferencia de goles llegaba 4º y quería ganar para mantener esa posición y clasificar derecho a octavos de final. Ahora deberá esperar hasta mañana para ver como queda en la tabla.

Liverpool no venía teniendo una buena racha tanto en Premier como en Champions y eso lo volvía un equipo vulnerable, y más si vemos que era visitante. Los Red suman ahora con esta victoria 12 puntos y ahora pueden entrar entre los 8 primeros con esta victoria de visitante. También deberá esperar hasta mañana los resultados pero el 8º que era Sporting de Lisboa y perdió, así que ya pasó a uno.

El resto de los partidos del martes

Este martes de Champions League no es solo Inter-Liverpool, además hubo más partidos, 2 en el turno de las 14:45hs y otros 7 en el de las 17hs, todos los horarios son de Argentina. Repasamos todos los partidos con horarios:

13:45hs

  • Kairat Almaty 0-1Olympiacos

14:45hs

  • Bayern 3-1 Sporting Lisboa

17hs:

  • Monaco 1-0 Galatasaray
  • Inter 0-1 Liverpool
  • Atalanta 2-1 Chelsea
  • Barcelona 2-1 Frankfurt
  • PSV 2-3 Atlético Madrid
  • St. Guilloise 2–3 Marsella
  • Tottenham 3-0 S. Praga

Live Blog Post

Final del partido, victoria importantísima del Liverpool por 1 a 0

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1998511662664401243&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Penal para el Liverpool que era más sobre el final

Claro agarrón en el area que el árbitro tuvo que ir a ver al VAR y penal para Liverpool.

Live Blog Post

Inter y Liverpool no se sacan ventajas y todo sigue igual

Se van en amagues, y el partido sigue sin goles, ya se torna algo aburrido y el entretenimiento del principio se diluyó en la ansiedad de esperar el gol que nunca llegó. Parece de los partidos que si siguen dos dias jugando terminará 0 a 0 (seguramente luego de dicho esto llegan los goles).

Resultados 75 minutos

  • Monaco 1-0 Galatasaray
  • Inter 0-0 Liverpool
  • Atalanta 1-1 Chelsea
  • Barcelona 2-1 Frankfurt
  • PSV 1-3 Atlético Madrid
  • St. Guilloise 2–3 Marsella
  • Tottenham 3-0 S. Praga

Live Blog Post

Arrancan el complemento igual que el primer tiempo

Inter y Liverpool empezaron el segundo tiempo igual que el primero, pero la diferencia es qeu por el cansancio saltean el mediocampo, o sea, son ataque vertiginosos y sin que la pelota pase tanto por los medicampistas, es pelotazo y a la carga barracas. Empatan 0 a 0.

Resultados sonbre 50 minutos de juego

  • Monaco 0-0 Galatasaray
  • Inter 0-0 Liverpool
  • Atalanta 1-1 Chelsea
  • Barcelona 1-1 Frankfurt
  • PSV 1-3 Atlético Madrid
  • St. Guilloise 1–3 Marsella
  • Tottenham 2-0 S. Praga

Live Blog Post

Comienza el segundo tiempo, Inter 0-0 Liverpool

Live Blog Post

Final del primer tiempo, más cerca el Inter del gol

A pesar que Liverpool convirtió y ese gol fue, para nuestro entender, mal anulado, el Inter es el que estuvo más cerca de convertir un gol válido en este partido. Al tiro libre de los 40 minutos se le sumó un tiro de Lautaro Martinez sobre el final del primer tiempo, donde el arquero alcanzó a parar.

Si bien en general el partido es parejo, las situaciones más claras fueron de Inter, que sufrió dos cambios por lesiones en solo 30 minutos. Veremos como sigue todo en el segundo tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1998496666198868003&partner=&hide_thread=false

Final del primer tiempo, todos los resultados

  • Monaco 0-0 Galatasaray
  • Inter 0-0 Liverpool
  • Atalanta 0-1 Chelsea
  • Barcelona 0-1 Frankfurt
  • PSV 1-1 Atlético Madrid
  • St. Guilloise 1–2 Marsella
  • Tottenham 1-0 S. Praga

Live Blog Post

Inter cerca del primero

Sobre los 40 minutos el Inter tuvo un tiro libre que se fue por pocos centimetros afuera. La polémica sobre el gol anulado se incrementó cuando ni el árbitro ni el VAR se detuvieron a analizar una clara mano en el area del Liverpool, la cual era penal para Inter.

Resultados sobre 41 minutos

  • Monaco 0-0 Galatasaray
  • Inter 0-0 Liverpool
  • Atalanta 0-1 Chelsea
  • Barcelona 0-1 Frankfurt
  • PSV 1-1 Atlético Madrid
  • St. Guilloise 1–2 Marsella
  • Tottenham 1-0 S. Praga
Live Blog Post

GOL ANULADO DEL LIVERPOOL

Luego de revisar la jugada milimetricamente, el árbitro anula el gol en una jugada polémica, ya que no se ve clara la mano del defensor del Liverpool.

Live Blog Post

Inter usa dos ventanas de cambios por lesión en solo 30 minutos

Primero fue Calhanoglu que salió a los 11 minutos lesionado, ahora es Acerbi el que cae en el cesped lesionado de la rodilla, tambien reemplazado. Dos cambios obligados y solo le queda el entretiempo y una ventana para los otros 3 cambios. Partido complicado tacticamente hablando para el Inter.

Resultados sobre 30 minutos

  • Monaco 0-0 Galatasaray
  • Inter 0-0 Liverpool
  • Atalanta 0-1 Chelsea
  • Barcelona 0-1 Frankfurt
  • PSV 1-0 Atlético Madrid
  • St. Guilloise 1–1 Marsella
  • Tottenham 1-0 S. Praga
Live Blog Post

Lautaro Martínez se salvó de la expulsión

El partido sigue parejo y friccionado, tanto que una dura entrada de Lautaro Martínez sobre Robertson casi le cuesta la expulsión. Fue amarilla y del VAR no llamaron, pero era para naranja tirando a roja. Siguen 0 a 0 y cerca de los arcos.

20 minutos de juego resultados

  • Monaco 0-0 Galatasaray
  • Inter 0-0 Liverpool
  • Atalanta 0-0 Chelsea
  • Barcelona 0-0 Frankfurt
  • PSV 1-0 Atlético Madrid
  • St. Guilloise 1–1 Marsella
  • Tottenham 0-0 S. Praga

Live Blog Post

Arranque parejo entre Inter y Liverpool

Los primeros minutos de juego son parejos ya que ambos buscan el arco rival. Ninguno de los dos salió a esperar o especular con lo que hace su rival. Esto es palo y palo hasta el momento. Siguen 0 a 0.

Resultados sobre 8 minutos de juego

  • Monaco 0-0 Galatasaray
  • Inter 0-0 Liverpool
  • Atalanta 0-0 Chelsea
  • Barcelona 0-0 Frankfurt
  • PSV 0-0 Atlético Madrid
  • St. Guilloise 1–0Marsella
  • Tottenham 0-0 S. Praga
Live Blog Post

Ya juegan Inter-Liverpool y arranca la fecha 6º de Champions League

Live Blog Post

Formaciones Inter-Liverpool

image
Live Blog Post

Final en los partidos del primer y segundo turno

A diferencia del resto de las jornadas de Champions League esta vez hay tres turnos de partidos. En el primero Kairat Almaty cayó como local 1 a 0 frente a Olympiacos, mientras en el segundo turno en el partido que acaba de finalizar, Bayern Múnich ganó de local 3 a 1 ante Sporting de Lisboa.

Los partidos de las 17hs

  • Monaco-Galatasaray
  • Inter-Liverpool
  • Atalanta-Chelsea
  • Barcelona-Frankfurt
  • PSV-Atlético Madrid
  • St. Guilloise –Marsella
  • Tottenham-S. Praga

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES