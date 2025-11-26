urgente24
Champions League: Arsenal 3-1 Bayern Múnich y el cierre de la 5º fecha

Arsenal y Bayern Múnich, dos de los punteros, se enfrentan.

Se cierra la 5º fecha de la fase de liga de Champions League y el partido del día fue el Arsenal 3-1 Bayern Múnich, el duelo de punteros.

26 de noviembre de 2025 - 16:41

EN VIVO

Todos los partidos del miércoles

  • Copenhague 3-2 Kairat Almaty
  • Pafos 2-2 Mónaco
  • Arsenal 3-1 Bayern
  • Atlético Madrid 2-1 Inter
  • Frankfurt 0-3 Atalanta
  • Liverpool 1-4 PSV
  • Olympiacos 3-4 Real Madrid
  • PSG 5-3 Tottenham
  • Sporting Lisboa 3-0 Brujas

Goleada de Chelsea al Barcelona en los partidos del martes

El martes se jugaron otros 9 partidos donde dos destacaron por el resultado. El primero fue la goleada de Chelsea a Barcelona. Los ingleses derrotaron 3 a 0 los españoles dando una cátedra de fútbol, donde además convirtieron otros 3 goles que fueron anulados por VAR. El encuentro se jugó en Stamford Bridge.

El otro también se jugó en Inglaterra, pero en la ciudad de Manchester. Allí el City de Guardiola cayó derrotado por 2 a 0 sorpresivamente por el Bayer Leverkusen, y de esta forma se dio la sorpresa de la fecha.

Los resultados del martes

  • Ajax 0-2 Benfica
  • Galatasaray 0-1 St. Guilloise
  • Dortmund 4-0 Villarreal
  • Chelsea 3-0 Barcelona
  • Bodo Glimt 2-3 Juventus
  • Man. City 0-2 Leverkusen
  • Marsella 2-1 Newcastle
  • Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao
  • Napoli 2-0 Qarabag

FINAL Arsenal gana 3 a 1 al Bayern Múnich y es el único puntero de la Champions League

En un intenso partido Arsenal le ganó 3 a 1 a Bayern Múnich y no solo le sacó el invicto, lo bajó de la punta y es el nuevo lider de la Champions League.

El resto de los resultados

  • Arsenal 3-1 Bayern
  • Atlético Madrid 2-1 Inter
  • Frankfurt 0-3 Atalanta
  • Liverpool 1-4 PSV
  • Olympiacos 3-4 Real Madrid
  • PSG 5-3 Tottenham
  • Sporting Lisboa 3-0 Brujas

GOOOOOL del Arsenal, liquida el partido y gana 3 a 1

Luego del 2-1 el Bayern había tenido el empate en los pies de Gnabry pero el delantero no tuvo puntería. A los minutos Arsenal metió una contra letal para poner cifras definitivas. Arsenal liquida, gana y se corta como único puntero.

GOOOOOL de Arsenal, 2 a 1 gana el conjunto inglés (Video)

El Arsenal estaba mejor pero el partido sigue siendo parejo, así que mas allá de este 2 a 1 momentaneo puede pasar cualquier cosa.

El gol acá

Resultados 72 minutos de juego

  • Arsenal 2-1 Bayern
  • Atlético Madrid 1-1 Inter
  • Frankfurt 0-3 Atalanta
  • Liverpool 1-3 PSV
  • Olympiacos 2-4 Real Madrid
  • PSG 4-3 Tottenham
  • Sporting Lisboa 3-0 Brujas
Arsenal y Bayern siguen igualados sobre 55 minutos

Se juegan 10 minutos del complemento y Arsenal y Bayern Múnich no se sacan ventajas y siguen igualando 1 a 1. El partido es de ida y vuelta pero más cortado que en el primer tiempo, a pesar de eso se las arreglan para llegar al arco rival.

Resultados sobre 55 minutos de juego

  • Arsenal 1-1 Bayern
  • Atlético Madrid 1-1 Inter
  • Frankfurt 0-2 Atalanta
  • Liverpool 1-2 PSV
  • Olympiacos 2-3 Real Madrid
  • PSG 2-2 Tottenham
  • Sporting Lisboa 2-0 Brujas
Comienza el segundo tiempo, Arsenal y Bayern Múnich igualan 1 a 1

Final del priemer tiempo, Arsenal y Bayern igualan 1-1

En un partido que empezó mejor para el local y luego se emparejó, igualan 1 a 1 Arsenal y Bayern Múnich. Los alemanes lograron algo qeu hasta ahora nadie habñia podido, marcarle al Arsenal, y lo hizo un joven de 17 años.

El resto de los partidos al término de la primera parte está de la siguiente manera:

  • Arsenal 1-1 Bayern
  • Atlético Madrid 1-0 Inter
  • Frankfurt 0-0 Atalanta
  • Liverpool 1-1 PSV
  • Olympiacos 1-3 Real Madrid
  • PSG 0-1 Tottenham
  • Sporting Lisboa 2-0 Brujas
GOOOOL del Bayern Múnich que iguala el marcador

El joven de 17 años, Lennart Karl anota el empate luego de un centro de Gnabry. Ahora el Arsenal y Bayern igualan 1 a 1, la noticia es que la valla del Arsenal cae luego de mantenerse invicta durante 394 minutos en la competición.

El gol acá

Todos los resultados a sobre 38 minutos de juego

  • Arsenal 1-1 Bayern
  • Atlético Madrid 1-0 Inter
  • Frankfurt 0-0 Atalanta
  • Liverpool 1-1 PSV
  • Olympiacos 1-3 Real Madrid
  • PSG 0-1 Tottenham
  • Sporting Lisboa 2-0 Brujas
GOOOOOOL del Arsenal que gana 1 a 0 (Video)

Arsenal quiebra el cero y saca ventaja ganándole 1 a 0 a Bayern Múnich, y llega a 12 goles en 5 partidos y cero gol recibido. Invicto en el arco y en el resultado.

El gol acá

Por otro lado el Madrid lo dio vuelta con dos goles de Kylian Mabppé en dos minutos. Todo vuelve a la normalidad, Olympiacos 1-2 Real Madrid.

Todos los resultados sobre 25 minutos de juego

  • Arsenal 1-0 Bayern
  • Atlético Madrid 1-0 Inter
  • Frankfurt 0-0 Atalanta
  • Liverpool 1-1 PSV
  • Olympiacos 1-2 Real Madrid
  • PSG 0-0 Tottenham
  • Sporting Lisboa 1-0 Brujas
En 10´ igualan los punteros, sorprenden al Madrid

Arsenal y Bayern Múnich empatan sobre 10 minutos de juego y el local es mejor, ya estuvo cerca del gol en una ocación donde tuvo una mala salida Neuer. Por otro lado el Olympiacos sorprende en Grecia al Real Madrid y le gana 1 a 0.

  • Arsenal 0-0 Bayern
  • Atlético Madrid 1-0 Inter
  • Frankfurt 0-0 Atalanta
  • Liverpool 0-1 PSV
  • Olympiacos 1-0 Real Madrid
  • PSG 0-0 Tottenham
  • Sporting Lisboa 0-0 Brujas
Comienza el duelo de punteros, Arsenal 0-0 Bayern Múnich

Comenzó el partido más atractivo de este miércoles de Champions League, el duelo de líderes, Arsenal que no recibió ni un solo gol en 4 partidos, y Bayern Múnich que metió 14 en la misma cantidad de encuentros.

Todos los resultados

  • Arsenal 0-0 Bayern
  • Atlético Madrid 0-0 Inter
  • Frankfurt 0-0 Atalanta
  • Liverpool 0-0 PSV
  • Olympiacos 0-0 Real Madrid
  • PSG 0-0 Tottenham
  • Sporting Lisboa 0-0 Brujas
Partidos del primer turno a puro gol

El miércoles de Champions League arrancó a puro gol. Los dos partidos del primer turno tuvieron nada mas y nada menos que 9 goles. Por un lado en un partidazo el Copenhague le ganó por 3 a 2 de local a Kairat Almaty y por el otro Pafos igualó 2 a 2 con el Mónaco, dando la sopresa de la fecha y sumando 6 puntos para meterse en zona de clasificación a 16vos de final.

