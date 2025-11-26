Champions League: Arsenal 3-1 Bayern Múnich y el cierre de la 5º fecha

Dos de los tres punteros se enfrentaron en esta 5º fecha de Champions League, Arsenal y Bayern Múnich, el otro es Inter. El encuentro fue intenso pero el Arsenal terminó ganando 3 a 1. Jugaron en el Emirates Stadium de Londres y ambos equipos llegaban como líderes con 12 unidades pero con la victoria Arsenal trepó a 15 siendo el único puntero, ya que Inter perdió.
El resto de los resultados
- Arsenal 3-1 Bayern
- Atlético Madrid 2-1 Inter
- Frankfurt 0-3 Atalanta
- Liverpool 1-4 PSV
- Olympiacos 3-4 Real Madrid
- PSG 5-3 Tottenham
- Sporting Lisboa 3-0 Brujas
