en vivo RESULTADOS AL INSTANTE Champions League: Arsenal 3-1 Bayern Múnich y el cierre de la 5º fecha

Arsenal y Bayern Múnich, dos de los punteros, se enfrentan. Arsenal y Bayern Múnich, dos de los punteros, se enfrentan.

Se cierra la 5º fecha de la fase de liga de Champions League y el partido del día fue el Arsenal 3-1 Bayern Múnich, el duelo de punteros.