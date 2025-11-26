Mundial 2030: Conmebol pide a FIFA que toda Sudamérica clasifique

El primer plan es apretar por un Mundial de 64 equipos, que es la idea que tiene Gianni Infantino. Con el incremento nuevamente de selecciones Sudamérica pasaría seguramente a tener 7 u 8 plazas fijas, y teniendo en cuenta que 3 ya van por ser organizadores, la suma da 10 tranquilamente, o sea tendría que incrementarse medio cupo de lo que tienen ahora.