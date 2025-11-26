El Mundial 2026 todavía no se jugó y Conmebol ya mantiene conversaciones con FIFA para el Mundial 2030, que en parte se jugará en Sudamérica. El interés de la casa madre del fútbol sudamericano es que las 10 selecciones del continente digan presente en el Mundial centenario del 2030.
Mundial 2030: Conmebol pide a FIFA que toda Sudamérica clasifique
La idea de Alejandro Domínguez y toda Conmebol es que los 10 países de Sudamérica participen del Mundial 2030, y para eso idearon dos planes, partiendo de la base de que dan por hecho que Argentina, Uruguay y Paraguay se clasificarán como países organizadores.
El primer plan es apretar por un Mundial de 64 equipos, que es la idea que tiene Gianni Infantino. Con el incremento nuevamente de selecciones Sudamérica pasaría seguramente a tener 7 u 8 plazas fijas, y teniendo en cuenta que 3 ya van por ser organizadores, la suma da 10 tranquilamente, o sea tendría que incrementarse medio cupo de lo que tienen ahora.
En caso que el Mundial se mantenga con 48 selecciones la idea es pedir que se mantengan los 6,5 cupos para Conmebol. Si esto es así, el panorama quedaría con Argentina, Uruguay y Paraguay clasificados por organizar el evento y los otros 7 seleccionados luchando por 6 cupos y un repechaje. O sea, ganando el repechaje van los 10.
El problema de esta última opción es que el antecedente de este Mundial de México, Estados Unidos y Canadá no es bueno para Conmebol. FIFA aumentó de 3 cupos directos y 1 al repechaje para Concacaf a 6 directos y 2 para el repechaje, pero como los 3 organizadores ocuparon 3 plazas, el resto de los seleccionados luchó por 3 cupos directos y 2 al repechaje.
Ese antecedente deja a Conmebol un poco mal parado, pero más allá de todo que un continente entero juegue un Mundial es una de las ridiculeces más grandes de la historia del fútbol, y mientras más participantes haya menos apasionante será el torneo, y los viejos y apasionantes mundiales quedarán en el olvido.
