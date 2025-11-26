Campaña Ojo con la Diabetes: habrá controles gratuitos para prevenir la ceguera

Vale destacar que el registro de sedes es un acto voluntario y que los médicos oftalmólogos que participan de esta campaña no perciben honorarios por su trabajo.

¿Qué es la retinopatía diabética?

Es una complicación de la diabetes causada por el deterioro de las arterias y venas que irrigan la retina, una capa de nervios que recubre al ojo por dentro y cuya función es percibir la luz e imágenes que llegan al cerebro. El daño en los vasos sanguíneos puede disminuir la visión o distorsionar las imágenes. Generalmente, no presenta síntomas en sus inicios. En paralelo, los riesgos de que los pacientes diabéticos desarrollen esta patología aumentan con el avance de la enfermedad y con el mal control de la glucemia.

¿Cómo se diagnostica la retinopatía diabética?

El médico oftalmólogo examina el fondo de ojo (retina, mácula y nervio óptico), generalmente recurriendo a la dilatación de las pupilas mediante la aplicación de gotas. Es un proceso rápido e indoloro. Si se comprueba la presencia de retinopatía diabética se pueden efectuar otros estudios para determinar si el caso requiere tratamiento.

¿Por qué es importante la prevención?

La diabetes es la segunda causa de ceguera en los países industrializados y la principal en personas de 25 a 74 años. Según datos de la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), en Argentina existen alrededor de 4.000.000 de personas que padecen esta enfermedad, pero un alto porcentaje de ellas no lo sabe dado que muchas veces es asintomática o su padecer es silencioso. Casi todos los pacientes diabéticos desarrollarán algún grado de retinopatía a lo largo de su vida.

Cabe destacar que, desde el inicio de la campaña en 1999, se han atendido más de 45.000 pacientes diabéticos en forma gratuita. El 40% de ellos presentaba lesiones compatibles con retinopatía diabética y el 9% mostraba formas avanzadas de la enfermedad, los cuales fueron derivados para su tratamiento correspondiente. También se comprobó que el 1% de los pacientes presentaba ceguera por diabetes.

Es necesario informar a la población diabética sobre la necesidad de realizar controles oftalmológicos, con examen del fondo de ojo, al menos 1 vez por año, y a cargo de un médico oftalmólogo, ya que es el único profesional con la capacitación suficiente para realizar esta tarea dentro de su área de incumbencia.

En resumen

. ¿Qué es? Es la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes.

. ¿A quién está dirigida? A pacientes diabéticos, exclusivamente.

. ¿Tiene algún costo para los pacientes diabéticos? No, es absolutamente gratuita.

. ¿Quién la organiza? El Consejo Argentino de Oftalmología, la institución que nuclea a todos los médicos oftalmólogos del país.

. ¿Desde cuándo se organiza esta campaña? Anualmente, desde 1999.

. ¿Cuántos días dura? Sólo un día por año. En 2025, será el viernes 28 de noviembre.

. ¿En qué sedes y horarios? Habrá 87 sedes en todo el país. La lista completa está disponible enwww.oftalmologos.org.ar/diabetes2025

. ¿El paciente debe pedir un turno? No, las sedes atienden por orden de llegada.

. ¿En qué consiste el examen? Se realiza un fondo de ojo, un examen indoloro que dura un par de minutos.

. ¿Qué sucede con el resultado del examen? Se le comunica al paciente si está desarrollando una patología o no. También se le ofrece información sobre diabetes y ceguera.

. ¿Voy a poder ver bien cuando me vaya del consultorio? Al finalizar la atención, tendrá una visión ligeramente borrosa durante aproximadamente una hora. Luego, todo regresará a la normalidad. Se recomienda no manejar vehículos durante ese período. También se recomienda que los adultos mayores y las personas con problemas de movilidad sean asistidas por un acompañante durante todo el proce

Acerca del Consejo Argentino de Oftalmología

El Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) es la institución que representa a los médicos oftalmólogos del país desde 1962. Sus objetivos principales son la tutela de los intereses de los oftalmólogos, el impulso a la capacitación profesional de los colegas y la defensa de la salud visual de la población. Actualmente, es presidido por el Dr. Roberto Ebner, jefe de Servicio del Hospital Británico de Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.oftalmologos.org.ar

