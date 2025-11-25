Ozempic (semaglutida) no funciona para el Alzheimer como muchos esperaban

Concretamente, informó: "Los ensayos evoke y evoke+ no confirmaron la superioridad de semaglutida frente a placebo en la reducción de la progresión de la enfermedad de Alzheimer, medida mediante el cambio en la puntuación de la Escala Clínica de Demencia - Suma de Cajas (CDR-SB) con respecto al valor inicial".

"Si bien el tratamiento con semaglutida mejoró los biomarcadores relacionados con la enfermedad de Alzheimer en ambos ensayos, esto no se tradujo en un retraso en la progresión de la enfermedad", agregó.

Semaglutida y Alzheimer: Todavía hay esperanzas

En ese sentido, Novo Nordisk anunció que el período de extensión de un año para los ensayos evoke y evoke+ se suspenderá, mientras las acciones de la compañía caían el lunes.

“Con base en la importante necesidad insatisfecha en la enfermedad de Alzheimer, así como en diversos datos indicativos, sentimos la responsabilidad de explorar el potencial de la semaglutida, a pesar de su baja probabilidad de éxito", declaró Martin Holst Lange, director científico y vicepresidente ejecutivo de Investigación y Desarrollo de Novo Nordisk.

Y siguió: "Si bien la semaglutida no demostró eficacia para ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer, la amplia evidencia que la respalda continúa brindando beneficios a las personas con diabetes tipo 2, obesidad y comorbilidades relacionadas”.

Luego de conocerse los resultados de los ensayos de Novo Nordisk, CNN apunta que la Asociación de Alzheimer dijo que la investigación con semaglutida continuará.

“Estos resultados nos ayudarán a mejorar nuestra comprensión de esta clase de fármacos”, afirmó la Dra. María Carrillo, directora científica y responsable de asuntos médicos de la Asociación del Alzheimer. “Aunque esta pastilla de semaglutida no fue eficaz contra el Alzheimer, se seguirá investigando esta clase de fármacos, ya que podrían actuar de forma diferente”.

Vale recordar que investigaciones han demostrado beneficios potenciales de estos fármacos para afecciones que van más allá de la diabetes y la obesidad, como apnea del sueño, problemas cardiovasculares y más. Sin embargo, hacen falta más estudios.

