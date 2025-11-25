CÓRDOBA. El anticipo que Juan Schiaretti lanzó sobre la intervención médica a la que se someterá a fines de esta semana desató todo tipo de especulaciones. El ex gobernador de Córdoba pasará nuevamente por el quirófano para solucionar parte de sus afecciones cardíacas a los 76 años en la Fundación Favaloro.
TRAS CIRUGÍA
Juan Schiaretti esquiva el retiro y tomará su banca en Diputados
El cordobés Juan Schiaretti se muestra dispuesto a avanzar con el cargo encomendado en Diputados. Antes, una importante intervención de salud.
Esa revelación de la agenda puso bajo la lupa las posibilidades que el cordobés se pueda hacer cargo de su banca en Diputados y la posible apertura del espacio a un nuevo nombre. Algo para nada descabellado teniendo en cuenta no solo el arduo trabajo de campaña al que se sometió a lo largo del año, sino también a sus tres pasos por la gobernación cordobesa y una candidatura a la presidencia.
Sin embargo, la intervención quirúrgica no habría mermado el deseo de Schiaretti de formar parte del nuevo Congreso. Versiones arrojadas por su entorno a la prensa confirmaron que el ‘Gringo’ dirá presente el 10 de diciembre para la toma de su banca y posiblemente encabezar el sector cordobés del nuevo bloque que responderá a los gobernadores de Provincias Unidas.
Su presencia en ese “sub bloque” no será menor ya que le dará una dinámica diferente a la que traía el espacio del oficialismo provincial, con una referencia de mayor peso específico y con capacidad de negociación directa con Casa Rosada.
Juan Schiaretti, Diputados y el 2027
El resultado electoral de medio término supuso un fuerte cimbronazo a la estructura partidaria del Gobierno cordobés. La derrota en manos de La Libertad Avanza fue contundente y ejecutada con un candidato ignoto a la par de Schiaretti, como el diputado electo Gonzalo Roca.
Todos estos factores condujeron a un replanteo no sólo por parte del Ejecutivo encabezado por Martín Llaryora, sino de todo el espacio cordobesista incluyendo al propio Schiaretti. Con el resultado local y general para Provincias Unidas, la avenida del medio que el ex gobernador pretendía empujar mostró no tener tanta fuerza como se esperaba sobre todo de cara al 2027.
Rumbo a ese período electoral, el proyecto del ‘Gringo’ indicaba el impulso a una candidatura presidencial federalista, que podría haber sido encabezada por un dirigente de su elección. Algo que, por ahora, quedó lejos debido a la dureza que mostró la “grieta”, que se llevó gran parte de los votos en todo el país.
Más cerca de la realidad habría quedado la proyección de reelección del gobernador Llaryora. Ese proyecto sería el que se llevaría toda la atención del aparato “cordobesista”, incluyendo los parlamentarios del oficialismo provincial en el Congreso y su negociación permanente con Nación.
No es la primera vez
La salud de Juan Schiaretti se llevó varias portadas a lo largo de su trayectoria como político. El cordobés, uno de los dirigentes vigentes de mayor edad en la actualidad, atravesó varias intervenciones.
La más próxima se producirá el próximo viernes en el en la Fundación Favaloro, donde le sustituirán "la válvula aórtica mediante cateterismo". Se trata de un procedimiento rutinario, aunque con cierto riesgo teniendo en cuenta las comorbilidades que presenta el ex gobernador.
En el pasado reciente, Schiaretti fue sometido a una intervención renal. Como mandatario provincial en 2021, se enfrentó a un procedimiento de remoción de un quiste complejo.
Otras noticias en Urgente24:
Cisne verde: En nombre de 'El Jefe', el TG Carlos Presti es el nuevo Ministro de Defensa
$LIBRA: Tras 9 meses, movieron US$9 millones y se perdería el rastro
Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona
La miniserie de 8 capítulos que todos eligen para ver este fin de semana
Caída de consumo e importaciones: Essen también despide empleados