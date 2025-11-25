Juan Schiaretti esquiva el retiro y tomará su banca en Diputados

Todos estos factores condujeron a un replanteo no sólo por parte del Ejecutivo encabezado por Martín Llaryora, sino de todo el espacio cordobesista incluyendo al propio Schiaretti. Con el resultado local y general para Provincias Unidas, la avenida del medio que el ex gobernador pretendía empujar mostró no tener tanta fuerza como se esperaba sobre todo de cara al 2027.

Rumbo a ese período electoral, el proyecto del ‘Gringo’ indicaba el impulso a una candidatura presidencial federalista, que podría haber sido encabezada por un dirigente de su elección. Algo que, por ahora, quedó lejos debido a la dureza que mostró la “grieta”, que se llevó gran parte de los votos en todo el país.

Más cerca de la realidad habría quedado la proyección de reelección del gobernador Llaryora. Ese proyecto sería el que se llevaría toda la atención del aparato “cordobesista”, incluyendo los parlamentarios del oficialismo provincial en el Congreso y su negociación permanente con Nación.

Juan Schiaretti Vigo P Juan Schiaretti y su futuro político.

No es la primera vez

La salud de Juan Schiaretti se llevó varias portadas a lo largo de su trayectoria como político. El cordobés, uno de los dirigentes vigentes de mayor edad en la actualidad, atravesó varias intervenciones.

La más próxima se producirá el próximo viernes en el en la Fundación Favaloro, donde le sustituirán "la válvula aórtica mediante cateterismo". Se trata de un procedimiento rutinario, aunque con cierto riesgo teniendo en cuenta las comorbilidades que presenta el ex gobernador.

En el pasado reciente, Schiaretti fue sometido a una intervención renal. Como mandatario provincial en 2021, se enfrentó a un procedimiento de remoción de un quiste complejo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/1992956989543190850&partner=&hide_thread=false Este viernes 28 seré sometido a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo.

Por recomendación médica, el procedimiento fue programado y se realizará en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires. — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) November 24, 2025

