AFA / Doble Amarilla vs. Noticias Argentinas y otros por el pasillo de Estudiantes LP

"Quienes integren el pasillo deberán permanecer en su lugar, mirando a los jugadores que transitan, sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del protocolo", manifiesta el documento.

Y en el final, aclara: "Cualquier incumplimiento a lo previsto en la presente disposición será consignado en el informe arbitral o en los partes oficiales de partido y dará lugar, según corresponda, a la aplicación e las sanciones previstas en el Código Disciplinario de la AFA".

Este lunes 24/11, el Tribunal publicó el Boletín 6793 Bis en el que informan que se inician las actuaciones por el comportamiento del plantel de Estudiantes en el protocolo del homenaje a Rosario Central.

Ante esto, resuelven dar vista a la Comisión Directiva, al presidente Juan Sebastián Verón y al capitán del equipo, Santiago Núñez, por 48 horas para que emitan su descargo.

Además, se informó a todos los futbolistas titulares de Estudiantes LP para que también ejerzan su derecho de defensa "e indiquen si han recibido instrucciones sobre la medida adoptada".

La versión anti AFA

El despacho de Noticias Argentinas: "La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) falsificó un documento para sancionar a Estudiantes de La Plata por darle la espalda en el pasillo a los jugadores de Rosario Central, quienes recibieron un título de Campeón de Liga inventado el jueves pasado (20/11) de la noche a la mañana.

El documento en el que se ampara la AFA para sancionar a Estudiantes es el Boletín N°6625, cuya fecha data del 12 de febrero del 2025, pero cuando se ingresa a los detalles del PDF se observa que fue creado el 23/11 a las 19:21, en pleno encuentro entre Estudiantes LP y Rosario Central, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En el mismo documento se detalla que “los futbolistas del club homenajeado ingresarán caminando por ese corredor central, en forma ordenada, pasando entre las dos hileras de jugadores rivales", mientras que “quienes integren el pasillo deberán permanecer en su lugar, mirando a los jugadores que transitan, sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del protocolo, procedimiento éste que deberá desarrollarse con respeto y corrección”.

afa1 Prueba documental aportada por Noticias Argentinas.

A su vez, se subraya que “cualquier incumplimiento a lo previsto en la presente disposición será consignado en el informe arbitral o en los partes oficiales del partido y dará lugar, según corresponda, a la aplicación de las sanciones previstas según el Código Disciplinario de la AFA y demás normativa vigente”.

La polémica en torno a esta situación surgió luego de que la AFA inventara el título de Campeón de Liga de la noche a la mañana para premiar a Rosario Central por haber sido el equipo que más puntos sumó en la tabla anual. En las redes sociales, Estudiantes fue uno de los pocos clubes que expresó su disconformidad con la invención de este título, mientras que la AFA los obligó a hacer el pasillo.

El club de La Plata decidió aceptar este provocador pedido, que incluyó una amenaza del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, a su presidente Juan Sebastián Verón, pero los jugadores del club le dieron la espalda a sus colegas de Central cuando salían al campo de juego en el encuentro correspondiente a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura.

Luego de este partido, en el que Estudiantes se impuso 0-1, el árbitro Pablo Dóvalo informó que iba a elevar el informe al Tribunal de Disciplina por este pasillo de espaldas."

