Convenio de cooperación aduanera y el eje soja

Soja: retenciones

Este foco en la soja se enmarca en un compromiso previo difundido por la Casa Blanca, donde ambos países acordaron trabajar para estabilizar el comercio mundial de soja. La preocupación estadounidense radica en que Argentina implemente esquemas de beneficios, como el fugaz "retenciones cero" de septiembre, que podrían "desplazar la soja americana de China", según una fuente.

Aunque el canciller Pablo Quirno se ha esforzado por desmentir presiones, asegurando que "Argentina mantiene su soberanía impositiva", el intercambio de información podría tener una cláusula que obligue al Gobierno argentino a anticipar medidas de baja de retenciones.

Paralelamente, la ARCA ha accedido a líneas de crédito con organismos internacionales para modernizar la institución. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo por U$S 1.200 millones, de los cuales U$S 800 millones buscan apoyar reformas tributarias. El Banco Mundial (BM) también sumó U$S 300 millones para mejorar la eficiencia y transparencia de la administración tributaria a través de la simplificación y automatización de procesos.

Pero el acuerdo intensifica la vigilancia sobre el comercio de soja, buscando estabilizar el mercado global bajo la mirada de USA. Este monitoreo podría dificultar que Argentina implemente bajas de retenciones o "tax holidays" de forma sorpresiva, ya que Washington teme el desplazamiento de su propia soja en mercados clave como China, limitando así la soberanía tributaria argentina sobre el sector.

