Inversores en pánico: Convierten a los mercados en una montaña rusa

El VIX —el índice que refleja el rango de volatilidad que anticipa Wall Street— osciló entre 19 y 28 en menos de tres horas, un movimiento inusualmente amplio para un solo día. Los operadores ya no creen que incluso resultados extraordinarios puedan seguir justificando valuaciones tan elevadas.

Los inversores se dividen entre quienes se entusiasman con las posibilidades que podría generar la IA y los que creen que las inversiones son demasiado grandes para no tener resultados a la vista. Uno de los problemas es que no hay consenso sobre el futuro financiero de las empresas que invierten en IA, y eso genera una gran volatilidad difícil de manejar.

Los activos “seguros” no tan estables

Sin embargo, la volatilidad excede a la inteligencia artificial.

Otra señal inquietante es el comportamiento errático de los refugios tradicionales. El dólar volvió a fortalecerse en medio de la incertidumbre, recuperando su rol de activo seguro. Pero el oro, históricamente una cobertura sólida, no respondió de la misma manera. Luego de alcanzar un máximo histórico en octubre, cayó 7% y se mantuvo casi inmóvil durante la turbulencia reciente. Su propio rally previo despierta temores de burbuja. Si el oro falla como refugio, la próxima corrección podría sentirse mucho más dolorosa.

Japón es hoy el ejemplo más visible de la falta de correlación entre variables. El yen cayó incluso cuando las bolsas asiáticas retrocedieron y los costos de endeudamiento japonés se dispararon. Los bonos a diez años alcanzaron su nivel más alto desde 2008, y los de 30 años llegaron a un máximo histórico.

Es una dinámica que recuerda a episodios de riesgo en mercados emergentes y que ya generó sustos en Estados Unidos meses atrás. Si este patrón se contagia, el nerviosismo podría transformarse en pánico.

Por ahora, los inversores se mantienen expectantes, quizá recordando la volatilidad extrema del auge puntocom. Entre 1995 y el pico del 2000, el Nasdaq tuvo al menos una docena de correcciones superiores al 10%, pero aun así ofreció retornos acumulados del 1100% para quienes resistieron el vértigo.

Por el momento, el nerviosismo entre los inversores no cesa.

