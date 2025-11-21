Bitcoin cae más de un 12% y arrastra fuerte a todo el mercado

Estas billeteras inactivas actuaron como un catalizador adicional en un ecosistema que ya enfrentaba un deterioro claro en la demanda.

La oferta inesperada que surgió de estos flujos superó la capacidad de compra activa, empujando al precio hacia niveles cada vez más bajos. La oferta inesperada que surgió de estos flujos superó la capacidad de compra activa, empujando al precio hacia niveles cada vez más bajos.

El episodio elevó la cautela entre fondos y mesas institucionales, que aceleraron reducciones para retener parte de las ganancias acumuladas durante el rally de 2025.

Señales técnicas que refuerzan la tendencia bajista

La tensión se replicó en el mercado de futuros y opciones. Los operadores adoptaron un sesgo defensivo y se incrementaron con fuerza los volúmenes de puts sobre calls. El interés abierto se desplazó hacia strikes más cercanos, con marcada preferencia por opciones vinculadas al área de US$85.000, ahora superada por la cotización spot.

La estructura de volatilidad volvió a inclinarse hacia posiciones bajistas. FlowDesk informó ventas significativas en futuros de Bitcoin y Ethereum, además de un corrimiento de puts hacia precios inferiores. La estructura de volatilidad volvió a inclinarse hacia posiciones bajistas. FlowDesk informó ventas significativas en futuros de Bitcoin y Ethereum, además de un corrimiento de puts hacia precios inferiores.

La rotación de carteras hacia estrategias de cobertura confirmó el deterioro en el sentimiento general. El segmento institucional priorizó liquidez, mientras que los minoristas intentaron escapar de llamados de margen generados por posiciones apalancadas.

El desacople respecto a Wall Street sorprende a los operadores

La jornada mostró un fenómeno inesperado. Mientras Nvidia logró en la sesión previa mejorar por momentos el ánimo del Nasdaq y empujarlo más de 2% en la apertura, Bitcoin no acompañó ese breve alivio. Al contrario, profundizó las pérdidas y evidenció un desacople respecto a su correlación histórica con grandes tecnológicas.

Steve Sosnick, estratega de Interactive Brokers, aseguró que Bitcoin pasó a funcionar como un indicador de apuestas especulativas.

Explicó que la operatoria permanente de la criptomoneda quebró la correlación diaria con los índices bursátiles y permite que los giros bruscos en Bitcoin afecten más tarde el comportamiento de Wall Street. Explicó que la operatoria permanente de la criptomoneda quebró la correlación diaria con los índices bursátiles y permite que los giros bruscos en Bitcoin afecten más tarde el comportamiento de Wall Street.

El analista también destacó que la corrección actual se agrava por la participación creciente de minoristas que compraron entre US$85.000 y US$90.000, hoy en terreno negativo y forzados a vender para cumplir márgenes.

Un derrumbe que reabre temores

La caída desde el máximo ya refleja una pérdida acumulada superior a US$40.000 por unidad. Los volúmenes elevados en exchanges de criptomonedas y la incapacidad para sostener niveles clave completaron un cuadro de fragilidad. La corrección alcanzó niveles que, para muchos operadores, confirman el ingreso a una fase descendente más estructural.

image

Ethereum profundizó su propia caída hacia US$2.769,67. Solana, un activo de alta beta, bajó a US$128,73, con descensos de dos dígitos en la última semana. XRP descendió a US$1,95. El retroceso fue transversal y afectó incluso a monedas con menor exposición especulativa, como Bitcoin Cash en US$506,95 o Litecoin en US$83,78.

Bloomberg recopiló comparaciones con episodios previos de deterioro vinculados a crisis de confianza y cambios regulatorios. El mercado ahora busca puntos de apoyo en zonas que no mostraron consistencia como soportes durante 2024.

image

Otras noticias de Urgente24

Estafas en cajeros automáticos: La nueva modalidad que roba tu plata sin tarjeta

Está en Netflix y es la miniserie de 5 capítulos que todos terminan en un día

Planazo de fin de semana largo: El DJ argentino que conquistó Tomorrowland vuelve a casa

La película de Netflix que se convirtió en un furor absoluto