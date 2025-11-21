Si bien en la actualidad MasterChef Celebrity es uno de los programas más vistos de la televisión argentina, lo cierto es que ya son varios los participantes que decidieron dar un paso al costado por decisión propia. Pablito Lescano y Valu Cervantes ya abandonaron y esta vez le tocó el turno a Eugenia Tobal.
NUEVA RENUNCIA ESCANDALOSA
Tensión en Telefe: Eugenia Tobal se fue "a los tiros" de MasterChef Celebrity
Luego de algunas salidas repentinas, MasterChef Celebrity sufrió la despedida de la actriz quien se retiró enojada por el trato recibido.
En la tarde del jueves (19/11) desde DDM informaron que la actriz estaba grabando su salida del ciclo televisivo que se emite durante las noches por Telefe. El panelista Guido Záffora, fue quien hizo público que abandonó por problemas tanto con la producción como también así con el jurado Germán Martitegui: "Ahora se está grabando la despedida de Eugenia Tobal, que se fue a los tiros con Martitegui".
"Se fue a los tiros porque a la Tobal le habían prometido estelaridad", agregó posteriormente y aclaró: "Y le dieron todo lo contrario. La maltrataron, la hacían quedar mal en las ediciones". Y repitió: "Está grabando ahora la despedida".
De esta manera, queda en evidencia que el manejo por parte tanto de Wanda Nara, los jurados y el equipo de trabajo del reality culinario está en falta con los concursantes ya sea por ocasionar que deseen dejar la competencia como también así no conseguir cambiar la opinión de quienes sorpresivamente se van sin dar demasiadas explicaciones.
Esteban Mirol quedó odiado con MasterChef Celebrity
Otro que se fue de la competición con bronca hacia el programa televisivo fue Esteban Mirol, que si bien no lo hizo a voluntad, disparó contra los miembros del programa que va por Telefe.
El periodista en diálogo con LAM apuntó sin medir las consecuencias. "Wanda Nara no me quiere, pero a mí Wanda Nara no me gusta".
Y luego agregó: "No me gusta que una persona me discrimine por la edad. Ya le dije a Wanda: 'Wanda te espero en la Reserva Ecológica para correr ocho kilómetros y no vas a poder correr ni uno'".
De todos modos, reveló que estará en el repechaje con el fin de volver a formar parte de los competidores, y deslizó: "Son testigos que si no me invitan, hay algo atrás".
