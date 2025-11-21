Tensión en Telefe: Eugenia Tobal se fue "a los tiros" de MasterChef Celebrity

Esteban Mirol quedó odiado con MasterChef Celebrity

Otro que se fue de la competición con bronca hacia el programa televisivo fue Esteban Mirol, que si bien no lo hizo a voluntad, disparó contra los miembros del programa que va por Telefe.

El periodista en diálogo con LAM apuntó sin medir las consecuencias. "Wanda Nara no me quiere, pero a mí Wanda Nara no me gusta".

Y luego agregó: "No me gusta que una persona me discrimine por la edad. Ya le dije a Wanda: 'Wanda te espero en la Reserva Ecológica para correr ocho kilómetros y no vas a poder correr ni uno'".

De todos modos, reveló que estará en el repechaje con el fin de volver a formar parte de los competidores, y deslizó: "Son testigos que si no me invitan, hay algo atrás".

