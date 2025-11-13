La cuarta gala de MasterChef Celebrity sacudió la noche de Telefe: Luis Ventura quedó eliminado tras un desafío que desbordó a varios y encendió las redes. Pero detrás de esa trucha imposible y una despedida con sabor a revancha, se escondió una jugada que nadie vio venir y que terminó disparando el rating a lo más alto.
INESPERADO (Y CELEBRADO)
MasterChef se encendió con la salida de Luis Ventura: Rating récord en Telefe
Luis Ventura quedó eliminado de MasterChef Celebrity y el rating se fue al techo. Una gala picante, repleta de tensión, errores y un final que nadie esperaba.
El plato imposible que dejó a Luis Ventura fuera de juego
La noche del miércoles 12/11 se hizo sentir desde el primer minuto, con un desafío que no era para cualquiera: replicar una trucha confitada en aceite con curry verde, eneldo y jengibre bajo la supervisión del chef Tomás Treschanski, el joven de 26 años que ya cuenta con una estrella Michelin y el premio Young Chef Awards, y que explicó paso a paso cómo lograr la temperatura exacta del aceite entre 35° y 45° para no arruinar el color ni la textura del pescado, además de medir con precisión las especias para no desbalancear los sabores.
Los 9 concursantes que llegaron a la gala (Emilia Attias, Evangelina Anderson, Julia Calvo, Luis Ventura, Andy Chango, Chino Leunis, Susana Roccasalvo, Walas, Miguel Ángel Rodríguez y Marixa Balli) tuvieron 60 minutos para cocinar, y cada segundo fue decisivo.
Leunis, Balli y Rodríguez lograron una combinación casi perfecta de sabores y presentación, mientras que Ventura, Calvo y Chango quedaron rezagados por distintos errores técnicos, desde la cocción del pescado hasta la textura de la gelatina.
Tras quedar eliminado, Ventura no esquivó la autocrítica: "Acá vieron el verdadero. Busqué por el lado del show porque no estoy tan preparado para la cocina. Buscaron un personaje popular y tuve que devolver por ese lado".
Su salida dejó demostrado que MasterChef Celebrity, aparte de un reality de cocina, es también un juego de personalidades y capacidad para manejar la presión frente a las cámaras, donde el espectáculo y la técnica se cruzan todo el tiempo.
Ventura se fue del programa, pero se llevó puesto el rating
La salida de Ventura tuvo un condimento extra: horas antes de la emisión, el periodista publicó por error una foto que anticipaba su eliminación, un descuido que la producción debió corregir. "Me hago cargo porque soy un hombre de medios… No vi los últimos programas de MasterChef porque hago Polémica a la noche, duermo cuando puedo…", explicó luego en sus redes sociales.
Mientras tanto, Telefe celebraba un pico de rating de 14 puntos, dejando claro que el público no se perdía ningún detalle de la gala. Con los platos técnicamente complejos, los nervios a flor de piel y la despedida emotiva de Ventura, quien recordó experiencias con Panam, Moria Casán y Ricardo Fort, generó un clima único, mezcla de tensión y afecto.
Wanda Nara, la conductora del programa, no dudó en elogiarlo: "No me debés nada, soy yo la que te debe mucho a vos. Me llena de orgullo tenerte con nosotros".
Más allá del entretenimiento, esta gala mostró que el verdadero desafío de MasterChef Celebrity está en cómo los participantes manejan la presión, equilibran su ego y se enfrentan a las exigencias técnicas que se vuelven más complejas a medida que avanza el programa.
La salida de Ventura potenció la adrenalina de los restantes, preparando el terreno para desafíos aún más difíciles en lo que promete ser una temporada con competencia feroz y alto nivel de exigencia, donde la técnica, la estrategia y la personalidad de cada participante pesan por igual.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Mundial 2026: Italia y Alemania complicados, Bélgica y Portugal casi adentro
Chiqui Tapia lo frena en AFA pero Verón avanza en Miami con un megaproyecto deportivo
La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde
La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor
Bendita se rearma de cara a la salida de Beto Casella: Quién se sumará al programa