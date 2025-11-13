MasterChef se encendió con la salida de Luis Ventura: Rating récord en Telefe

Su salida dejó demostrado que MasterChef Celebrity, aparte de un reality de cocina, es también un juego de personalidades y capacidad para manejar la presión frente a las cámaras, donde el espectáculo y la técnica se cruzan todo el tiempo.

Ventura se fue del programa, pero se llevó puesto el rating

La salida de Ventura tuvo un condimento extra: horas antes de la emisión, el periodista publicó por error una foto que anticipaba su eliminación, un descuido que la producción debió corregir. "Me hago cargo porque soy un hombre de medios… No vi los últimos programas de MasterChef porque hago Polémica a la noche, duermo cuando puedo…", explicó luego en sus redes sociales.

Mientras tanto, Telefe celebraba un pico de rating de 14 puntos, dejando claro que el público no se perdía ningún detalle de la gala. Con los platos técnicamente complejos, los nervios a flor de piel y la despedida emotiva de Ventura, quien recordó experiencias con Panam, Moria Casán y Ricardo Fort, generó un clima único, mezcla de tensión y afecto.

image La eliminación de Ventura también vino acompañada de los infaltables memes.

Wanda Nara, la conductora del programa, no dudó en elogiarlo: "No me debés nada, soy yo la que te debe mucho a vos. Me llena de orgullo tenerte con nosotros".

Más allá del entretenimiento, esta gala mostró que el verdadero desafío de MasterChef Celebrity está en cómo los participantes manejan la presión, equilibran su ego y se enfrentan a las exigencias técnicas que se vuelven más complejas a medida que avanza el programa.

La salida de Ventura potenció la adrenalina de los restantes, preparando el terreno para desafíos aún más difíciles en lo que promete ser una temporada con competencia feroz y alto nivel de exigencia, donde la técnica, la estrategia y la personalidad de cada participante pesan por igual.

