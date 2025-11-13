Migue Granados reveló por qué se cayó la entrevista a la China Suárez: "No quería..."

image

A todo esto, Granados incluso la bancó: "Eso fue lo que ella dijo y me parece que está bien. Esa es la explicación que nos dio y para mí estuvo re buena". Y como en esta época todo se vuelve contenido, decir "no" a una nota por ética personal no es poca cosa. Sobre todo cuando se trata de dos mujeres que compartieron tanto y hoy se mueven con un respeto distante, intentando no alimentar el show de las enemistades femeninas.

Migue Granados, OLGA y el tuit que encendió a la China Suárez

Sin embargo, en medio del revuelo, la cuenta de X de Olga publicó un tuit en tono de chiste diciendo que "la China estaba cancelada" porque no había ido (un posteo con un signo de prohibido y una bandera china).

El comentario explotó, se llenó de insultos y ataques a la actriz, y Granados tuvo que salir a aclarar: "Nosotros tiramos un tuit jodiendo, porque no vino. Fue un chiste. Cuando eso excedió a nuestros seguidores, borramos el tweet porque ya la estaban bardeando a la mina".

image Un tuit en broma de Olga sobre la China generó enojo y Migue Granados debió aclarar. La actriz lo llamó directamente y ambos bajaron el tono del conflicto.

La China no se quedó mirando desde el costado: lo llamó directamente a Granados. "Me llamó la China y me dijo, ¿tenemos buena onda o no? Sí, claro. Porque ella vino muchas veces. Hace poco grabé una serie que está mi mujer ahí. Cero drama con la China", contó el conductor. Pero cerró con una frase que resume el momento mediático: "A nosotros cuando hay quilombo, no nos sirve".

En un ecosistema donde el escándalo cotiza más que el talento, la decisión de no prestarse a eso es casi un acto de resistencia. Migue y Paula, desde su lugar, eligieron no sumar ruido. Y eso, en un ambiente que vive de las reproducciones y los clips virales, vale más que mil comunicados.

Mientras tanto, la China sigue en el ojo de la tormenta, con una carrera que avanza entre proyectos nuevos y controversias viejas. Pero esta vez, el silencio de una amiga habló más que cualquier tuit. Porque en el fondo, lo que se rompió entre ellas no fue solo la cotidianeidad, sino esa confianza que no se recupera ni con una nota.

