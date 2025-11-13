La entrevista que nunca salió al aire terminó armando más ruido que si se hubiera hecho. Migue Granados contó que en OLGA fue Paula Chaves quien no quería entrevistar a la China Suárez, y detrás de esa decisión hay mucho más que una simple baja de agenda: hay historia, distancia y una amistad que ya no es lo que era.
"EL QUILOMBO NO NOS SIRVE"
Migue Granados reveló por qué se cayó la entrevista a la China Suárez: "No quería..."
Migue Granados contó por qué se canceló la nota con la China Suárez y dejó al descubierto una interna que nadie quería ventilar. Algo pasó fuera de cámara.
Paula Chaves se planta: Por qué le dijo "no" a la China Suárez
Hubo un tiempo en que Paula Chaves y la China Suárez eran inseparables. Se conocieron en las épocas doradas de Casi Ángeles, compartieron viajes, charlas, hijos chicos y hasta proyectos laborales. Las dos se movían en el mismo círculo de Zaira Nara y Gimena Accardi, y hasta se mostraban juntas en redes, con esa naturalidad que da la confianza. Pero algo cambió.
La modelo lo contó hace poco en LAM, con ese tanto de honestidad y cuidado que la caracteriza: "Se rompió la cotidianeidad, no el vínculo. A veces pasa que te vas alejando de personas, por el día a día, los chicos, las rutinas. Nunca pasó nada en concreto". En el fondo, lo que dijo elegantemente fue que ya no son parte del mismo mundo.
Y ese contexto fue el que terminó pesando cuando desde la producción de OLGA le propusieron hacerle una nota a la actriz. Según contó Migue Granados en diálogo con Puro Show, la idea original era que Paula la entrevistara sobre su nueva serie de Disney, "Hija del Fuego", ya que ambas comparten la manager.
Pero ella se bajó sin dudarlo: "Había que hablar del tema. No iba a hablar solo de la serie. Y la verdad que Paula no se quería meter a fogonear una pelea entre dos minas", explicó el conductor.
A todo esto, Granados incluso la bancó: "Eso fue lo que ella dijo y me parece que está bien. Esa es la explicación que nos dio y para mí estuvo re buena". Y como en esta época todo se vuelve contenido, decir "no" a una nota por ética personal no es poca cosa. Sobre todo cuando se trata de dos mujeres que compartieron tanto y hoy se mueven con un respeto distante, intentando no alimentar el show de las enemistades femeninas.
Migue Granados, OLGA y el tuit que encendió a la China Suárez
Sin embargo, en medio del revuelo, la cuenta de X de Olga publicó un tuit en tono de chiste diciendo que "la China estaba cancelada" porque no había ido (un posteo con un signo de prohibido y una bandera china).
El comentario explotó, se llenó de insultos y ataques a la actriz, y Granados tuvo que salir a aclarar: "Nosotros tiramos un tuit jodiendo, porque no vino. Fue un chiste. Cuando eso excedió a nuestros seguidores, borramos el tweet porque ya la estaban bardeando a la mina".
La China no se quedó mirando desde el costado: lo llamó directamente a Granados. "Me llamó la China y me dijo, ¿tenemos buena onda o no? Sí, claro. Porque ella vino muchas veces. Hace poco grabé una serie que está mi mujer ahí. Cero drama con la China", contó el conductor. Pero cerró con una frase que resume el momento mediático: "A nosotros cuando hay quilombo, no nos sirve".
En un ecosistema donde el escándalo cotiza más que el talento, la decisión de no prestarse a eso es casi un acto de resistencia. Migue y Paula, desde su lugar, eligieron no sumar ruido. Y eso, en un ambiente que vive de las reproducciones y los clips virales, vale más que mil comunicados.
Mientras tanto, la China sigue en el ojo de la tormenta, con una carrera que avanza entre proyectos nuevos y controversias viejas. Pero esta vez, el silencio de una amiga habló más que cualquier tuit. Porque en el fondo, lo que se rompió entre ellas no fue solo la cotidianeidad, sino esa confianza que no se recupera ni con una nota.
