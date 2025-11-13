Uno de los primeros eliminados de MasterChef Celebrity fue el conductor Esteban Mirol quien dejó en claro que se sintió maltratado tanto por Wanda Nara como también así el jurado del reality culinario que se emite por la pantalla de Telefe y que sufrió abandonos repentinos como por ejemplo el de Pablito Lescano y Valu Cervantes.
"WANDA NARA NO ME GUSTA"
MasterChef Celebrity acumula bajas y críticas: Esteban Mirol quedó odiado con el reality
El conductor Esteban Mirol disparó con munición pesada en contra de la competencia culinaria aunque aclaró que será parte del repechaje.
En esta ocasión, el periodista accedió a una nota televisiva con LAM y disparó sin medir las consecuencias. "Wanda Nara no me quiere, pero a mí Wanda Nara no me gusta". Y siguió: "No me gusta que una persona me discrimine por la edad. Ya le dije a Wanda: 'Wanda te espero en la Reserva Ecológica para correr ocho kilómetros y no vas a poder correr ni uno'".
De todos modos, reveló que estará en el repechaje con el fin de volver a formar parte de los competidores, y deslizó: "Son testigos que si no me invitan, hay algo atrás". Asimismo, recordó los ñoquis caseros que hizo Luis Ventura que rápidamente generaron repercusión en las redes sociales.
"Casi los mata", expresó seriamente sobre la preparación que hizo su colega y luego de que Nazarena Vélez preguntara si estaba hablando en serio o en broma, aclaró: "Wanda se fue para escupir el ñoqui. Se fue atrás de la escenografía".
Esteban Mirol acusó maltrato y edadismo en MasterChef Celebrity
De cara a que se transmita su salida del aclamado programa televisivo, Esteban Mirol disparó contra MasterChef Celebrity en una nota que dio para La Nación.
Los jurados de MasterChef hay cosas que no entienden, porque me imagino que eso tiene que ver con el pueblo, con la gente de a pie”, manifestó luego de que criticaran algunas de sus preparaciones.
"A los viejos, mis colegas, nos discriminan permanentemente. Se habla de la discriminación hacia las mujeres o hacia quienes eligen una sexualidad diferente, pero a los viejos se los discrimina y no hay ninguna campaña al respecto”, sumó posteriormente señalando que en el ciclo televisivo hay edadismo.
Además, contó que se sintió que lo humillaron e incluso recordó el diálogo que tuvo con un productor: “Me dijo: ‘Esteban, no hagas tantos chistes, sos conductor de noticiero’. Le respondí: ‘Venís atrasado, porque ya no conduzco más un noticiero. Y el que hacía, lo hacía con mucho humor. Así que sos productor, pero no sabés con quién estás’. Hay cosas raras que no entiendo”.
