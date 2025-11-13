MasterChef Celebrity acumula bajas y críticas: Esteban Mirol quedó odiado con el reality

"Casi los mata", expresó seriamente sobre la preparación que hizo su colega y luego de que Nazarena Vélez preguntara si estaba hablando en serio o en broma, aclaró: "Wanda se fue para escupir el ñoqui. Se fue atrás de la escenografía".

Esteban Mirol acusó maltrato y edadismo en MasterChef Celebrity

De cara a que se transmita su salida del aclamado programa televisivo, Esteban Mirol disparó contra MasterChef Celebrity en una nota que dio para La Nación.

Los jurados de MasterChef hay cosas que no entienden, porque me imagino que eso tiene que ver con el pueblo, con la gente de a pie”, manifestó luego de que criticaran algunas de sus preparaciones.

"A los viejos, mis colegas, nos discriminan permanentemente. Se habla de la discriminación hacia las mujeres o hacia quienes eligen una sexualidad diferente, pero a los viejos se los discrimina y no hay ninguna campaña al respecto”, sumó posteriormente señalando que en el ciclo televisivo hay edadismo.

Además, contó que se sintió que lo humillaron e incluso recordó el diálogo que tuvo con un productor: “Me dijo: ‘Esteban, no hagas tantos chistes, sos conductor de noticiero’. Le respondí: ‘Venís atrasado, porque ya no conduzco más un noticiero. Y el que hacía, lo hacía con mucho humor. Así que sos productor, pero no sabés con quién estás’. Hay cosas raras que no entiendo”.

