Esteban Mirol explotó contra MasterChef Celebrity: Acusó maltrato y edadismo

Esteban Mirol destacó su presente en Telefe y disparó contra El Nueve

En la actualidad Esteban Mirol es uno de los periodistas más destacados de la Argentina. Luego de hacerse cargo de Telenueve, el histórico noticiero de El Nueve, decidió hacerse a un lado y finalmente desembarcó en Telefe.

Sobre su llegada al canal de las pelotas contó que su colega Rodolfo Barili fue el primero en ponerse en contacto. "Primero se comunicó Rodolfo Barili, a quien quiero mucho, para decirme que me llamaría el gerente de noticias. Fue cuando me ofrecieron presentar la historia de cuatro familias argentinas", recordó.

Asimismo, consideró que las autoirdades de la señal donde trabajó previamente "les reventó" el hecho de que comparara ambos estudios. "Cuando ingresé al control del noticiero de Telefe, dije: “Esto es la NASA”. Conocí la NASA, puedo comparar. Cuando vieron esa publicación en mis redes me dijeron: '¿Qué nos querés decir?'".

"Ellos nunca habían invertido un mango, no sabés los que son las cámaras, las escenografías y la zona de maquillaje, un desastre", explicó posteriormente.

