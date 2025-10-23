Desde que comenzó la nueva edición de MasterChef Celebrity hubo algunos competidroes que se destacaron por sobre el resto y ese fue el caso de Esteban Mirol. El conductor desde que hizo su debut, luciendo un casco y antiparras, supo cómo generar repercusión en su participación.
"NOS DISCRIMINAN PERMANENTEMENTE"
Esteban Mirol explotó contra MasterChef Celebrity: Acusó maltrato y edadismo
El periodista Esteban Mirol dio una nota para La Nación en la que disparó fuertemente tanto contra el reality culinario como también así contra los jurados.
Sin embargo, en este caso, habló con La Nación y dejó en claro que no está conforme con el reality culinario ni con los jurados del programa que se emite por Telefe. “Los jurados de MasterChef hay cosas que no entienden, porque me imagino que eso tiene que ver con el pueblo, con la gente de a pie”, expresó luego de que criticaran algunas de sus preparaciones.
"A los viejos, mis colegas, nos discriminan permanentemente. Se habla de la discriminación hacia las mujeres o hacia quienes eligen una sexualidad diferente, pero a los viejos se los discrimina y no hay ninguna campaña al respecto”, añadió posteriormente señalando que en el ciclo televisivo hay edadismo.
Asimismo, indicó que se sintió que lo humillaron e incluso recordó el diálogo que tuvo con un productor: “Me dijo: ‘Esteban, no hagas tantos chistes, sos conductor de noticiero’. Le respondí: ‘Venís atrasado, porque ya no conduzco más un noticiero. Y el que hacía, lo hacía con mucho humor. Así que sos productor, pero no sabés con quién estás’. Hay cosas raras que no entiendo”.
Esteban Mirol destacó su presente en Telefe y disparó contra El Nueve
En la actualidad Esteban Mirol es uno de los periodistas más destacados de la Argentina. Luego de hacerse cargo de Telenueve, el histórico noticiero de El Nueve, decidió hacerse a un lado y finalmente desembarcó en Telefe.
Sobre su llegada al canal de las pelotas contó que su colega Rodolfo Barili fue el primero en ponerse en contacto. "Primero se comunicó Rodolfo Barili, a quien quiero mucho, para decirme que me llamaría el gerente de noticias. Fue cuando me ofrecieron presentar la historia de cuatro familias argentinas", recordó.
Asimismo, consideró que las autoirdades de la señal donde trabajó previamente "les reventó" el hecho de que comparara ambos estudios. "Cuando ingresé al control del noticiero de Telefe, dije: “Esto es la NASA”. Conocí la NASA, puedo comparar. Cuando vieron esa publicación en mis redes me dijeron: '¿Qué nos querés decir?'".
"Ellos nunca habían invertido un mango, no sabés los que son las cámaras, las escenografías y la zona de maquillaje, un desastre", explicó posteriormente.
