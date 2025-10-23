Donald Trump amenaza a Israel con soltarle la mano si anexa Cisjordania

En la pista del aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, antes de abordar su vuelo a Washington, Vance aseguró que si la votación del Knesset era una “maniobra política, entonces era una maniobra política muy estúpida”.

Personalmente lo tomo como un insulto. La política de la administración Trump es que Cisjordania no será anexada por Israel

Del mismo modo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien se reúne este jueves con Netanyahu, también criticó el esfuerzo de los legisladores ultranacionalistas de Israel de aprobar la anexión de Cirjordania y dijo que eso amenaza "el acuerdo de paz".

Rubio, antes de partir hacia Israel, declaró que “el presidente dejó claro que no podemos apoyar eso en este momento”, en referencia a los planes de anexión. El secretario de Estado de Trump añadió que “las medidas de anexión son una amenaza para el acuerdo de paz”.

“Son una democracia, van a tener sus votaciones y la gente adoptará posiciones”, señaló. “Pero en este momento creemos que podría ser contraproducente”, agregó Rubio ante periodistas.

Consultado sobre el incremento de la violencia de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania, Marco Rubio sentenció: “Nos preocupa cualquier cosa que amenace con desestabilizar lo que hemos estado trabajando”.

“Cada día habrá amenazas al acuerdo, pero creo que vamos por delante del cronograma para consolidarlo, y el hecho de que hayamos superado el fin de semana es una buena señal”, sostuvo.

Netanyahu culpa a la oposición ante la presión de Trump por la votación sobre Cisjordania

El impulsor de esta ley es el diputado de extrema derecha Avio Maoz, líder del partido Noam, quien, junto con los otros partidos políticos sionistas y nacionalistas, no ha visto con buenos ojos que el primer ministro Benjamin Netanyahu (Likud), con el que había formado la coalición gobernante, aceptara el alto al fuego en Gaza.

Durante la sesión parlamentaria, Maoz declaró que "el Señor, bendito sea, dio al pueblo de Israel la Tierra de Israel"; en alusión al 'Gran Israel' que borra del mapa los territorios palestinos.

image El diputado Avi Maoz asiste a una reunión del Comité de Arreglos en la Knesset, el Parlamento israelí en Jerusalén. | GENTILEZA THE JERUSALÉN POST

"Al aplicar la soberanía en Judea y Samaria, estamos corrigiendo un error histórico que ha estado pendiente desde hace mucho tiempo. Dado que el gobierno ha vacilado, es nuestro deber como miembros del Knesset actuar", aseveró este líder de la facción nacionalista Noam, la cual, junto con Shas, Unidad Torá y Sionismo Religioso, han conformado la coalición de gobierno con Likud /Netanyahu que le había garantizado al premier la gobernabilidad hasta ahora.

"Ha llegado el momento de aplicar la soberanía plena sobre todos los territorios de Judea y Samaria (Cisjordania) la herencia de nuestros antepasados, y de promover acuerdos de paz a cambio de paz con nuestros vecinos desde una posición de fortaleza", celebró en X el ministro de Finanzas, el ultraderechista y colono, Bezalel Smotrich, de Sionismo Religioso.

Trump intenta mediar en los incumplimiento entre Israel y Hamás

Donald Trump advirtió este martes (21/10/25) a Hamás que está dispuesto a entrar en Gaza con un contingente militar de aliados si persisten en incumplir su parte del acuerdo, mientras el alto al fuego comienza a resquebrajarse debido a los ataques israelíes en la Franja de Gaza en represalia a supuestas infracciones a la "línea amarilla".

En esa jornada de sus afirmaciones, el vicepresidente J.D. Vance desembarcaba en Israel para unírsele a Jared Kushner (el yerno judío de Trump), y a Steve Witkoff, (el enviado especial para Medio oriente) en la supervisión del alto al fuego y la transición a la 2da fase. Pero, pese a la veeduría de Estados Unidos por la paz, Gaza todavía sigue bajo fuego: desde el inicio de la tregua han muerto en Gaza 97 palestinos por disparos de tanques israelíes y en los ataques aéreos del fin de semana, según cifras oficiales del Ministerio de Salud del enclave e información de Reuters.

Israel se justifica en que los ataques fueron en respuesta a las violaciones a la “línea amarilla” (zona militarizada en Gaza que delimitó Israel por supuestas razones de seguridad) y al asesinato de dos soldados israelíes por combatientes de Hamás en la ciudad de Rafah.

