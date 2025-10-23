La falta de zinc en el cuerpo puede provocarte estas 6 cosas

Pérdida de cabello

La deficiencia de zinc en el cuerpo también se puede manifestar en el cabello. ¿Lo sabías? Y es que, la pérdida de cabello en parches o adelgazamiento del cabello se encuentran entre los síntomas más comunes de la falta de zinc, sin embargo, muchas personas lo ignoran.

Cambios en las uñas

A menudo las personas se preguntan ¿Qué hace que las uñas sean quebradizas? pero lo que no saben es que podría deberse a la falta de zinc. Los especialistas indican que los bajos niveles de este mineral provocan cambios en las uñas, incluyendo decoloración y textura quebradiza.

Cicatrización de heridas

Entre tantas funciones que tiene el zinc en el cuerpo, una de las más destacadas es que este micronutriente ayuda a que las heridas cicatricen, por lo que, cuando los niveles de zinc están más bajos de lo normal, es posible que las personas experimenten una cicatrización lenta de heridas.

Diarrea

Hay muchas cosas que pueden provocar diarrea, como una intoxicación alimentaria, pero lo que muchos ignoran es que la falta de zinc también se relaciona con cambios intestinales. De hecho, los expertos indican que la diarrea es un síntoma común de deficiencia de zinc.

Problemas en la piel

La carencia de zinc también puede provocar manifestaciones dermatológicas. Los expertos dicen que la falta de zinc crónica puede causar o agravar afecciones de la piel, incluidas acrodermatitis enteropática, queilitis y dermatitis, siendo esta última una de las más conocidas.

