La falta de zinc en el cuerpo puede provocarte estas 6 cosas

El zinc es un micronutriente esencial para el cuerpo, sin embargo, es posible que muchas personas lo ignoren. Este mineral es fundamental para numerosas tareas, como la reproducción, el crecimiento óseo, el manteamiento de las células intestinales y la función inmunitaria. Puede ser obtenido a través de una dieta saludable.
Los alimentos ricos en zinc incluyen carne, pescado, legumbres, frutos secos y más. No obstante, aunque este mineral se encuentra en varias fuentes alimenticias, la deficiencia de zinc es un importante problema de salud mundial.
Pero, ¿Qué provoca la falta de zinc en el cuerpo humano? ¿Cuáles son los síntomas de no tener suficiente zinc? ¿Cómo se manifiesta la falta de zinc en el cuerpo? ¿Qué pasa cuando los niveles de zinc bajan?
La carencia prolongada y grave de zinc puede provocar una amplia gama de síntomas. De acuerdo con la Clínica Cleveland y una investigación publicada en StatPearls estas son algunos síntomas que pueden indicar deficiencia de zinc en el cuerpo y que nunca se deben ignorar:
Defensas bajas
El zinc es clave para el sistema inmunitario, por eso una de las cosas que puede pasar cuando este micronutriente falta es enfermarse con más frecuencia, debido a que la falta de zinc debilita el sistema inmunológico del cuerpo para defenderse contra enfermedades e infecciones.
Pérdida de cabello
La deficiencia de zinc en el cuerpo también se puede manifestar en el cabello. ¿Lo sabías? Y es que, la pérdida de cabello en parches o adelgazamiento del cabello se encuentran entre los síntomas más comunes de la falta de zinc, sin embargo, muchas personas lo ignoran.
Cambios en las uñas
A menudo las personas se preguntan ¿Qué hace que las uñas sean quebradizas? pero lo que no saben es que podría deberse a la falta de zinc. Los especialistas indican que los bajos niveles de este mineral provocan cambios en las uñas, incluyendo decoloración y textura quebradiza.
Cicatrización de heridas
Entre tantas funciones que tiene el zinc en el cuerpo, una de las más destacadas es que este micronutriente ayuda a que las heridas cicatricen, por lo que, cuando los niveles de zinc están más bajos de lo normal, es posible que las personas experimenten una cicatrización lenta de heridas.
Diarrea
Hay muchas cosas que pueden provocar diarrea, como una intoxicación alimentaria, pero lo que muchos ignoran es que la falta de zinc también se relaciona con cambios intestinales. De hecho, los expertos indican que la diarrea es un síntoma común de deficiencia de zinc.
Problemas en la piel
La carencia de zinc también puede provocar manifestaciones dermatológicas. Los expertos dicen que la falta de zinc crónica puede causar o agravar afecciones de la piel, incluidas acrodermatitis enteropática, queilitis y dermatitis, siendo esta última una de las más conocidas.
