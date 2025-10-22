Cuántos pasos caminar al día: Menos de lo que todos dicen, según último estudio

Las participantes fueron clasificadas de acuerdo al número de días por semana que dieron 4000 pasos diarios, 5000, 6000 o 7000.

caminata caminar ejercicio freepik.jpg Caminar ofrece numerosos beneficios, como reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular.

¿Cuántos pasos se debe caminar al día?

Los resultados del estudio mostraron que incluso caminar 4.000 pasos diarios puede disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte prematura.

Específicamente, las participantes que lograron 4.000 pasos al día 1 o 2 días por semana, en comparación con 0 días, tuvieron un riesgo 26% menor de mortalidad por todas las causas y un riesgo 27% menor de enfermedad cardiovascular, detalla el estudio.

Asimismo, lograr un tercer día con los mismos 4.000 pasos diarios se asoció con un riesgo 40% menor de muerte prematura y 27% menor de enfermedad cardiovascular.

Mientras, que dar de 5.000 a 7.000 pasos diarios en 3 o más a la semana se asoció con una caída adicional en el riesgo de muerte por cualquier causa, pero se nivelaron para la enfermedad cardiovascular.

De acuerdo con los investigadores, el principal factor de protección contra enfermedades cardiovasculares y muerte prematura fue el número de pasos durante la semana, y no la cantidad de días a la semana en que se alcanza un umbral de pasos particular.

“Creo que esto es importante, porque los 4.000 pasos por día durante dos o tres días a la semana es muy alcanzable, incluso para los adultos mayores”, dijo a CNN, la autora principal del estudio, la Dra. Rikuta Hamaya, instructora de medicina en el Brigham Women's Hospital y la Facultad de Medicina de Harvard.

Los investigadores proponen que, "las pautas de actividad física en mujeres mayores deberían considerar recomendar al menos ≥4000 pasos/día incluso 1 o 2 días por semana para reducir la mortalidad y el riesgo de enfermedad cardiovascular".

El tiempo que se tarda en caminar 4000 pasos puede variar, pero se calcula que es posible alcanzar esta cantidad de pasos en aproximadamente 30 minutos. Esto dependerá de la velocidad y la longitud de pasos de cada persona.

----------

Más noticias en Urgente24

Evitar el azúcar en los primeros 1.000 días de vida de tu bebé protege contra el asma y EPOC

Caminar, nadar y andar en bicicleta reducen el dolor de un problema de rodilla muy común

¿Qué comer si tengo ojo seco? Aquí hay un alimento que oftalmóloga recomienda

3 maneras sorpresivas de reducir la presión arterial alta, según la ciencia

Osteoporosis: Por qué prevenir la primera fractura es "esencial" y cómo hacerlo