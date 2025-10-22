Después de una ola de rumores, Gerardo Werthein presentó formalmente su renuncia como canciller, la que se hará efectiva, confirmaron en el Gobierno, a partir del lunes 27/10, un día después de las elecciones legislativas que se celebrarán este domingo.
Francos reconoció a Werthein con una 'mojada de oreja' a Santiago Caputo
El jefe de Gabinete consideró al renunciado canciller como "fundamental" en el vínculo de Milei con Trump, algo que se arroga el asesor especial.
Según trascendió, el motivo principal de su paso al costado del ministro de Relaciones Exteriores tiene que ver con la influencia que el asesor Santiago Caputo tiene en el Gobierno y la posibilidad de que integre de forma oficial el gabinete, algo que el presidente Javier Milei consideró "probable".
Werthein masticaba bronca contra Caputo porque el asesor -de propios vínculos con Washington- lo ubicó como responsable de la accidentada visita de Milei a Donald Trump en la Casa Blanca la semana pasada.
A través del dispositivo en redes sociales que responde al asesor se intentó instalar que fue culpa de Werthein que se percibiera que Trump no sabía que la de este domingo es una elección legislativa y no la presidencial en la que Milei buscará una reelección, para la que el presidente de USA dio su endorsement.
En ese marco, Werthein filtró primero que le transmitió a Milei su intención de renunciar y su desazón con Caputo, y luego se conoció que esa dimisión había sido ingresada al sistema digital del Gobierno.
El primero en expresarse al respecto fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien reivindicó a Werthein como un "funcionario muy valioso", pero además lo calificó como "artifice fundamental de la relación con Trump y las negociaciones con USA".
"Es una lástima, una decisión personal de alguien que está por encima de todo", destacó Francos de Werthein, a quien le valoró su aporte a la gestión. "Aportó mucho, fue no solamente un actor central en las relaciones internacionales sino que fue clave para las reuniones del Presidente con Trump", le dijo el ministro coordinador a Clarín.
El comentario no es casual. Como Werthein, Francos está enfrentado con Santiago Caputo, al que le reprocha el poder que tiene pero sin tener que responder con su firma en decisiones del Gobierno, lo que lo deja, por ejemplo, fuera del escrutinio de la Justicia.
Al reconocer a Werthein como "fundamental" en el vínculo de Milei con Trump, que se volvió determinante en las últimas semanas por la asistencia financiera del Tesoro estadounidense, Francos le 'moja la oreja' a Caputo, que tiene llegada a la Casa Blanca pero de manera informal, a través del lobbista Barry Bennet, quien estuvo reunido con el asesor en días recientes. El vínculo entre ambos sería el empresario Leonardo Scatturice, para quien Bennet trabaja en su firma Tactic Global, que tiene contratos con la SIDE, políticamente alineada con Caputo.
De esa forma, Francos ponderó los canales institucionales que procuró Werthein con Washington en detrimento del denominado "backchannel", la diplomacia paralela encarnada por Bennet, el amigo de Caputo.
