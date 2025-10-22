CIERRE DE "UNIDOS" EN CABA
Lousteau: "por escándalos de Espert y coimas quedó poco espacio para propuestas de campaña"
“Graciela Ocaña presentó nuestras ideas para los mayores, Piera Fernández para las universidades y Martín Ocampo las de seguridad” resumió Martín Lousteau.
La agrupación Unidos, que tributa al frente de Provincia Unidas, hizo su cierre en el porteño barrio de la Boca trazando un panorama desalentador.
“Nuestros votos se suman a los de Provincias Unidas. Vamos a conformar un inter bloque ya que vamos a tener el 10 de diciembre un mejor Congreso Nacional. Habrá más estudios de los temas y menos gritos”.
Lousteau cuestionó el plan económico de Milei y Caputo
“La Ciudad de Buenos Aires no debe alternar entre un pasado que fracasó y un presente que tiene a la mayoría de la sociedad a la deriva”.
"Cuando Milei habla de pymes es porque promociona una criptoestafa y cuando habla de docentes es porque llama profe a Espert"
¿Quiénes son los candidatos de “ Ciudadanos Unidos”?
La lista de aspirantes a diputados nacionales es encabezada por Martín Lousteau y Piera Fernández. Por su parte, la candidata a senadora nacional por el sector será Graciela Ocaña y será secundada por Martín Ocampo.
Provincias Unidas encolumna a los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, Córdoba, Martín Llaryora, Corrientes, Gustavo Valdés, Jujuy, Carlos Sadir, Chubut, Ignacio Torres, y Santa Cruz, Claudio Vidal.