Lousteau: "por escándalos de Espert y coimas quedó poco espacio para propuestas de campaña"

Martín Lousteau criticó que el presidente "se ponga de ejemplo cuando habla del sacrificio de la gente" y dijo: "Se lo dice a una sociedad en recesión".

Lousteau cuestionó el plan económico de Milei y Caputo

“La Ciudad de Buenos Aires no debe alternar entre un pasado que fracasó y un presente que tiene a la mayoría de la sociedad a la deriva”.

Se puede tener superávit, aumentarle en las provincias a los jubilados y también desarrollar importantes obras públicas. El kirchnerismo y el mileismo fueron dos extremos que tenemos que superar. Hay otra manera de solucionar los problemas con los ciudadanos adentro de un modelo de país. Sin gritos, sin crueldad, con diálogo y sensibilidad. Se puede tener superávit, aumentarle en las provincias a los jubilados y también desarrollar importantes obras públicas. El kirchnerismo y el mileismo fueron dos extremos que tenemos que superar. Hay otra manera de solucionar los problemas con los ciudadanos adentro de un modelo de país. Sin gritos, sin crueldad, con diálogo y sensibilidad.

¿Quiénes son los candidatos de “ Ciudadanos Unidos”?

La lista de aspirantes a diputados nacionales es encabezada por Martín Lousteau y Piera Fernández. Por su parte, la candidata a senadora nacional por el sector será Graciela Ocaña y será secundada por Martín Ocampo.

Provincias Unidas encolumna a los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, Córdoba, Martín Llaryora, Corrientes, Gustavo Valdés, Jujuy, Carlos Sadir, Chubut, Ignacio Torres, y Santa Cruz, Claudio Vidal.