CIERRE DE "UNIDOS" EN CABA

Lousteau: "por escándalos de Espert y coimas quedó poco espacio para propuestas de campaña"

Graciela Ocaña presentó nuestras ideas para los mayores, Piera Fernández para las universidades y Martín Ocampo las de seguridad” resumió Martín Lousteau.

22 de octubre de 2025 - 19:43
Martín Lousteau y Graciela Ocaña en el cierre de Unidos

“En mi caso, abordé las proposiciones para la reactivación de una economía totalmente paralizada y en recesión con empresas que no producen y comercios que no venden”. sostuvo Martín Lousteau, candidato a diputado nacional en CABA

La agrupación Unidos, que tributa al frente de Provincia Unidas, hizo su cierre en el porteño barrio de la Boca trazando un panorama desalentador.

El miedo a cerrar negocios, fábricas y empresas se extiende a todo el país porque las tasas cuando te endeudás son altísimas y te llevan a un círculo vicioso. El miedo a cerrar negocios, fábricas y empresas se extiende a todo el país porque las tasas cuando te endeudás son altísimas y te llevan a un círculo vicioso.

“Nuestros votos se suman a los de Provincias Unidas. Vamos a conformar un inter bloque ya que vamos a tener el 10 de diciembre un mejor Congreso Nacional. Habrá más estudios de los temas y menos gritos”.

Lousteau cuestionó el plan económico de Milei y Caputo

“La Ciudad de Buenos Aires no debe alternar entre un pasado que fracasó y un presente que tiene a la mayoría de la sociedad a la deriva”.

Se puede tener superávit, aumentarle en las provincias a los jubilados y también desarrollar importantes obras públicas. El kirchnerismo y el mileismo fueron dos extremos que tenemos que superar. Hay otra manera de solucionar los problemas con los ciudadanos adentro de un modelo de país. Sin gritos, sin crueldad, con diálogo y sensibilidad. Se puede tener superávit, aumentarle en las provincias a los jubilados y también desarrollar importantes obras públicas. El kirchnerismo y el mileismo fueron dos extremos que tenemos que superar. Hay otra manera de solucionar los problemas con los ciudadanos adentro de un modelo de país. Sin gritos, sin crueldad, con diálogo y sensibilidad.

"Cuando Milei habla de pymes es porque promociona una criptoestafa y cuando habla de docentes es porque llama profe a Espert"

¿Quiénes son los candidatos de “ Ciudadanos Unidos”?

La lista de aspirantes a diputados nacionales es encabezada por Martín Lousteau y Piera Fernández. Por su parte, la candidata a senadora nacional por el sector será Graciela Ocaña y será secundada por Martín Ocampo.

Provincias Unidas encolumna a los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, Córdoba, Martín Llaryora, Corrientes, Gustavo Valdés, Jujuy, Carlos Sadir, Chubut, Ignacio Torres, y Santa Cruz, Claudio Vidal.

