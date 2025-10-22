urgente24
Jubilados desaparecidos: "Se los tragó la tierra arcillosa"

Mientras los investigadores no encuentran respuestas a semejante desaparición se especula que el lugar puede dar algún indicio.

22 de octubre de 2025 - 20:20
Foto del diario El Litoral de la camioneta encajada en terreno arcilloso

osmuPrw4(Desaparición de Pedro y Juana en Chubut: manejan la hipótesis de que “se los tragó la tierra arcillosa”

Los investigadores que buscan a Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, los dos jubilados que permanecen desaparecidos en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, sospechan quese los tragó la tierra arcillosa”, una especie de arena movediza.

El periodista Adolfo Morales conversó con la Agencia Noticias Argentinas y sostuvo que la nueva jornada de búsqueda era “ventosa”, por lo que se “imposibilitaba” el trabajo de los drones.

En este sentido, Morales indicó que los rastrillajes se concentraban sobre la costa y en cercanías al lugar donde se hallaba la Toyota Hilux, pero luego se extendió hacia la ruta 3, debido a que el trayecto utilizado por las víctimas es una traza costera paralela a esa autovía.

image
Pareja de jubilados que Chubut busca

Extraña hipótesis

El comunicador señaló

La hipótesis es que el terreno donde se encajó la camioneta es un terreno arcilloso y es casi como una especie de arena movediza

Luego explicó

La zona tiene superficies que "absorben" y se cree que los jubilados fueron " tragados" luego de haber salido del rodado para ir en busca de ayuda.

A todod esto el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, en dialogó con los medios señaló que se comunicó con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para poner a disposición todos los recursos necesarios porque dijo

Nunca se pierde la esperanza de encontrarlos con vida es importante darles certidumbre a los familiares con cada nuevo dato que surge

