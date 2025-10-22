osmuPrw4(Desaparición de Pedro y Juana en Chubut: manejan la hipótesis de que “se los tragó la tierra arcillosa”
OTRA ESPECULACIÓN
Jubilados desaparecidos: "Se los tragó la tierra arcillosa"
Mientras los investigadores no encuentran respuestas a semejante desaparición se especula que el lugar puede dar algún indicio.
Los investigadores que buscan a Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, los dos jubilados que permanecen desaparecidos en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, sospechan que “se los tragó la tierra arcillosa”, una especie de arena movediza.
El periodista Adolfo Morales conversó con la Agencia Noticias Argentinas y sostuvo que la nueva jornada de búsqueda era “ventosa”, por lo que se “imposibilitaba” el trabajo de los drones.
En este sentido, Morales indicó que los rastrillajes se concentraban sobre la costa y en cercanías al lugar donde se hallaba la Toyota Hilux, pero luego se extendió hacia la ruta 3, debido a que el trayecto utilizado por las víctimas es una traza costera paralela a esa autovía.
Extraña hipótesis
El comunicador señaló
Luego explicó
A todod esto el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, en dialogó con los medios señaló que se comunicó con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para poner a disposición todos los recursos necesarios porque dijo
