La decisión ya está tomada y no hay vuelta atrás: Laurita Fernández cierra su ciclo en El Nueve cuando termine 2025 y las especulaciones sobre su desembarco en El Trece comienzan a tomar fuerza. La conductora de "Bienvenidos a ganar" puso punto final a su etapa en el canal, aunque el verdadero terremoto no fue la noticia en sí, sino la manera en que decidió blanquearla.
¡ESCÁNDALO!
El Nueve le hace la cruz a una de sus conductoras: "Está todo bastante picante"
Laurita Fernández termina su ciclo en El Nueve de manera polémica. Alejandro Castelo anticipa quiénes podrían ocupar su lugar en “Bienvenidos a ganar”.
Charlando con Alejandro Guatti en "Intrusos" (América TV), la presentadora no se guardó nada cuando le preguntaron por la continuidad de su programa. "No sigue, terminamos a fin de año. Es un ciclo que está buenísimo, pero hay que saber cuándo hacer una pausa. Está bueno cambiar y renovarse", soltó con total naturalidad, dejando a más de uno con la boca abierta.
Sin embargo, lo que parecía una salida prolija se transformó en una verdadera bomba dentro de la emisora. Según reveló Juan Etchegoyen en su programa, la bomba estalló en las oficinas del canal, apenas salió al aire la declaración de la conductora. "Ustedes saben que Laurita ya anunció que no sigue con su programa, pero hay malestar en el canal con esta situación", arrancó diciendo el periodista.
¿El problema? Nadie en El Nueve se enteró por los canales correspondientes. "La realidad es que El Nueve se enteró porque lo dijo en televisión. Ella es empleada de Kuarzo, no del canal, pero la gente de la señal imaginaba que se los iba a comunicar primero a ellos", expresó Etchegoyen, destapando la verdadera razón del malestar interno.
Y como si eso fuera poco, el dato que terminó de encender la mecha fue que Laurita eligió un programa de la competencia para hacer el anuncio público. "Lo que esperaban era que les avisara antes de hacerlo público, y más aún porque lo dijo en otro canal. No gustaron las formas, y está todo bastante picante", añadió el comunicador.
El Nueve busca reemplazo: tres nombres para “Bienvenidos a ganar”
Ahora bien, con la silla vacía, la pregunta que todos se hacen es inevitable: ¿quién se quedará con el codiciado lugar de Laurita al frente de "Bienvenidos a ganar"? Alejandro Castelo, desde el stream "Ya fue Todo" de Jotax Digital, tiró la primicia con nombres y apellidos. "Tengo los tres nombres para el nuevo 'Bienvenidos a ganar' en Canal 9. Uno es un consagrado conductor, el otro tiene una veta artística, y el último es alguien que ya trabajó en la productora y con Laurita", anticipó, generando expectativa inmediata.
El primer candidato en la lista es nada menos que José María Listorti, figura experimentada y querida por la audiencia. "Ya condujo programas de canto, big show, y a Kuarzo le encantaría que esté él", reveló Castelo, dejando entrever que Listorti tiene el currículum, la simpatía y el timing perfecto para ocupar ese espacio.
El segundo nombre sorprende por tratarse de alguien más ligado a la música que a la conducción: Manuel Wirzt. "El segundo no es conductor, aunque lo hizo algunas veces, pero está ligado a la música, es Manuel Wirzt", comentó, abriendo la puerta a una apuesta distinta.
Por último, el tercer postulante es Hernán Drago, quien actualmente forma parte del equipo de "Bienvenidos a ganar" y conoce el formato desde adentro. "Siempre hizo más una veta humorística, y hasta 'panelea' en varios programas de espectáculos, pero al canal le gusta la idea de que pase a ser el conductor", cerró Castelo, dejando en claro que Drago tiene la ventaja de estar familiarizado con el producto y la productora, lo que facilitaría la transición.
