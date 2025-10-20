El Nueve le hace la cruz a una de sus conductoras: "Está todo bastante picante"

El Nueve busca reemplazo: tres nombres para “Bienvenidos a ganar”

Ahora bien, con la silla vacía, la pregunta que todos se hacen es inevitable: ¿quién se quedará con el codiciado lugar de Laurita al frente de "Bienvenidos a ganar"? Alejandro Castelo, desde el stream "Ya fue Todo" de Jotax Digital, tiró la primicia con nombres y apellidos. "Tengo los tres nombres para el nuevo 'Bienvenidos a ganar' en Canal 9. Uno es un consagrado conductor, el otro tiene una veta artística, y el último es alguien que ya trabajó en la productora y con Laurita", anticipó, generando expectativa inmediata.

El primer candidato en la lista es nada menos que José María Listorti, figura experimentada y querida por la audiencia. "Ya condujo programas de canto, big show, y a Kuarzo le encantaría que esté él", reveló Castelo, dejando entrever que Listorti tiene el currículum, la simpatía y el timing perfecto para ocupar ese espacio.

El segundo nombre sorprende por tratarse de alguien más ligado a la música que a la conducción: Manuel Wirzt. "El segundo no es conductor, aunque lo hizo algunas veces, pero está ligado a la música, es Manuel Wirzt", comentó, abriendo la puerta a una apuesta distinta.

Por último, el tercer postulante es Hernán Drago, quien actualmente forma parte del equipo de "Bienvenidos a ganar" y conoce el formato desde adentro. "Siempre hizo más una veta humorística, y hasta 'panelea' en varios programas de espectáculos, pero al canal le gusta la idea de que pase a ser el conductor", cerró Castelo, dejando en claro que Drago tiene la ventaja de estar familiarizado con el producto y la productora, lo que facilitaría la transición.

