Pepe Ochoa destruyó la imagen de Laurita Fernández: "Te haces la buena pero no lo sos"

La tensión en el estudio era palpable, pero él no frenó. Al contrario, tiró el carpetazo completo: “Dijiste durante años que no estabas con Fede Bal y terminaste estando. Lo mismo con Cabré. En su momento negabas a Fede Hope y estuviste con él. Hacete cargo de tus elecciones”.

Y como si no bastara con ese repaso crudo del historial amoroso de Laurita, Ochoa cerró con una frase que sonó a ultimátum: “No se metan con mi laburo, lo hago dignamente y te mando todas las pruebas. A mí me llamabas para contarme tus planes macabros. Me llamabas para mostrarme los chats que le robabas a tus ex novios. Fíjate qué haces vos para que gente de tu producción me mande todo esto”.

A esta altura, la ruptura amorosa había quedado casi como un dato menor en una trama cargada de reproches y traiciones personales. La escena ya no era de una pareja que se separa, sino de viejos aliados convertidos en enemigos públicos.

image.png Pedro Ochoa y Laurita Fernández.

Mientras tanto, afuera del set, los cronistas la interceptaron para intentar calmar las aguas o, al menos, entender qué estaba pasando realmente. Y Laurita, aunque mantuvo cierta cordialidad, dejó claro que estaba al límite: “Siempre tengo la mejor onda, pero no quiero hablar, de verdad. Aparte hay un montón de cosas que nada que ver, pero no importa”.

Lejos de confirmar la ruptura con todas las letras, prefirió dejar las puertas entreabiertas: “Estamos bien nosotros, como personas y como dos personas que...”. Pero ante la repregunta sobre si estaban bien “como personas solteras”, corrigió con una respuesta ambigua: “No, la mejor y aparte siempre es con respeto y lo recontra entiendo, pero hay días como que... Cosas que ni uno tiene resueltas”.

