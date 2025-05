La miniserie de 7 capítulos que nadie esperaba en Disney+

Según la crítica, esta miniserie mantiene al espectador cautivo todo el tiempo

La crítica no ha tardado en reaccionar a "Asesinato en el fin del mundo", y aunque la subjetividad es siempre un factor importante, hay puntos que se repiten en las opiniones. Enid Román Almansa, de Cinemanía, no dudó en calificarla como “una de las joyas del catálogo de Disney+”. Según ella, “una propuesta tan emocionante de unos showrunners que ya no nos hablan de cosas imposibles sino de supuestos muy poco alejados en el tiempo”.

Por otro lado, Pere Solà Gimferrer, de Diario La Vanguardia, subraya lo que considera una de las características más destacables de la serie: “Su valentía y compromiso con la historia permiten que 'Asesinato en el fin del mundo' tenga una calidad hipnótica en lugar de expulsar al espectador”. Este comentario resalta la capacidad de la serie para mantener una tensión constante sin caer en trucos baratos ni en efectos superficiales.

El portal FilmAffinity también se hizo eco de la producción, destacando que “los temas esbozados en la serie son inmensos e inquietantes” y que es, en general, “muy entretenida”.

