Flor de la V despedaza la versión de Jesica Cirio: "¿No sabía lo que hacía el exmarido con la plata?"

Sin embargo, la lluvia de cuestionamientos no se detuvo ahí. Con la convicción de quien maneja información privilegiada, De la V reveló detalles sobre un supuesto estilo de vida ostentoso que contradice la imagen de desconocimiento que intenta proyectar Cirio. "Y otra cosa... a mí me contaron que supuestamente cuando terminaba La Peña, la esperaba un avión privado y se la llevaba a Europa", lanzó la conductora, sembrando dudas sobre cómo podría Jesica no haber sospechado del origen de tanto lujo.