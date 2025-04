Alfredo Casero reactivó la polémica: Áspero contra Jésica Cirio, Lali y la AAA

"La Asociación Argentina de Actores hizo una nota donde me destrozaba. Voy a cualquier lado y eso salta como si fuera parte de mi currículum, donde soy negacionista. Entonces me enemistó desde el vamos con mucha gente que después me venía a explicar cómo es la cancelación", continuó el actor, recordando sus tensiones con susodicho colectivo artístico.

"Yo no saludo a nadie ya. Saludo a algunas personas que me da un cierto placer y muchas toman como una distancia política como si tuviera lepra o algo así", cerró Casero.

Alfredo Casero recibió el alta médica y cargó contra quienes lo "mataron"

Alfredo Casero tuvo que ser operado de urgencia y finalmente luego de algunos días recibió el alta. En diálogo con Puro show contó qué le pasó y explicó por qué motivo decidió volver rápidamente a trabajar en "Cha, Cha, Cha", el espectáculo que protagoniza en el Teatro Metropolitan.

"No puedo dejar de hacer el show", explicó y añadió entre risas: "Si llegaba a parar me mataban mis compañeros". "Era la cabeza de algo y lo tengo que hacer. No puedo de otra manera", expresó acerca de la función que lleva adelante junto a su colega Fabio Alberti.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1904197766714446146?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1904197766714446146%7Ctwgr%5E6a1ffabe684362c4b435e8817370c3b0a0abc08c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Focio%2Falfredo-casero-recibio-el-alta-medica-y-cargo-contra-quienes-lo-mataron-n598152&partner=&hide_thread=false Alfredo Casero recibió el alta médica, regresó a su trabajo y habló en #PuroShow: “No puedo dejar el show”.@puroshowok pic.twitter.com/z2fSCm5sse — eltrece (@eltreceoficial) March 24, 2025

Asimismo, luego se refirió a cómo debe seguir el proceso de recuperación y aprovechó para apuntar contra sus detractores: "Esto es una cirugía que estuvo programada, en la cual hay que trabajar mucho después en la recuperación. Yo les digo para todos los que me mataron: 'Les agradezco mucho y les mando un beso'".

Fue en ese entonces que su hijo Nazareno aprovechó para opinar también al respecto. "Un poco uno está acostumbrado también a este tipo de cosas. Y cuando no se sale a hacer una declaración empiezan las especulaciones, pero está bien", se lamentó el joven actor.

