FIX sobre San Miguel: "Perspectiva Negativa"

image.png

Un apalancamiento que preocupa

La principal alarma encendida por FIX es el elevado nivel de endeudamiento de la compañía. A marzo de 2025, la deuda total neta ascendía a US$ 227 millones, mientras que los compromisos inmediatos del mercado de capitales alcanzan los US$ 53 millones, frente a una posición de caja de apenas US$ 36 millones.