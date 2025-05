Mariano Closs hizo llorar a Lola del Carril con su emotiva despedida de ESPN

Mariano Closs Mariano Closs, relator y conductor

Luego, su compañero desde Alemania tomó la palabra:

"La queremos despedir. Se nos va a trabajar a otro sitio. Para nosotros también, que hayas participado con nosotros, escucharte relatar aquí en el canal... Has sido una de las pioneras, sin duda, en hacer este tipo de trabajo, que lo hacés muy bien. Con Mechi (Margalot) permanentemente están ahí, narrando y narrando. El haberte tenido aquí en F12... tenés la puerta abierta para cuando lo decidas. Es un gusto y fue un gusto trabajar contigo. Te esperamos cuando lo desees", dijo Mariano Closs.

Fue un gusto trabajar contigo. Te esperamos cuando lo desees Fue un gusto trabajar contigo. Te esperamos cuando lo desees

Del otro lado, en la mesa de F12, Lola del Carril miraba firme a la cámara. No pudo decir palabra porque iba a dejar expuesto que, efectivamente, sus ojos estaban repletos de lágrimas.

Aunque no confirmó aun a dónde continuará su carrera, algunas versiones indican que relatará el Mundial de Clubes de la FIFA 2025 para la TV de México.

mundial club trofeo.jpg El Mundial de Clubes está a la vuelta de la esquina

Hace unos días, del Carril había anunciado que dejaba ESPN.

"Los hasta luego siempre son tristes y nostálgicos. Me es inevitable no recorrer la vida con la memoria y el corazón. Hoy me toca poner un punto y aparte en ESPN, el medio que me vio nacer como periodista, el medio que pasó de ser mi anhelo más grande y fantasioso a mi segunda casa. Trabajar en ESPN era un sueño para mi, lo fue siempre. Nunca imaginé nada de lo que vino después, muy grande para esa Lolita pequeña que soñaba con presentar el noticiero", escribió en Instagram.

+ de Golazo24