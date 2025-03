Morena Beltrán destacó la versatilidad de Lucas Blondel: más allá de la raya

Con el desafío de afianzarse en el Boca de Gago

Los meses de recuperación podrían haber sido interminables, pero el jugador confesó que lo vivió con tranquilidad. "Tener tanta gente al lado que te desea lo mejor y te ayuda, estoy muy agradecido y feliz, fueron muy importantes en este proceso. Todos me vieron muy tranquilo, en ningún momento perdí la cabeza, me sentía bien más allá que no podía hacer lo que me gusta, aproveché para hacer otras cosas, siempre con buena energía y siempre para adelante", dijo el jugador, que desde hace tiempo mantiene una relación de pareja con Morena Beltrán.