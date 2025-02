Morena Beltrán y su estrategia para preparar partidos: "Fue la mejor inversión"

Morena Beltrán comenzó a trabajar con un colega para planificar los partidos

En Generación F, uno de sus programas, Morena Beltrán dio detalles de cómo se prepara para las transmisiones. Según contó, a partir de este año decidió incorporar un "socio" a su trabajo, para que la ayude con las tareas previas. Y explicó los motivos.

La joven entendió que era momento de sumar un compañero que la asista. "Este año, les digo, hice la mejor inversión que creo que podía hacer", comenzó. "Laburo con un amigo en mis planillas. Pato, le mando un abrazo enorme", dijo, en referencia a la planilla del equipo que le tocará seguir en el campo de juego.

SaveClip.App_297436964_1479264752527155_4978155847031587513_n.jpg Morena Beltrán se destaca por su criterio para los análisis tácticos

"Él me ayuda un montón a prepararlas", argumentó, y señaló que la gran cantidad de partidos que hay este año (queda visto las fechas entre semana que se vienen sucediendo este 2025), vuelven muy difícil el seguimiento. "La verdad es que cada vez hay más partidos entre semana. O sea, no parás un segundo, y a mí la planilla me lleva. O sea, la divido en dos días y la hago en dos, porque si no... estar 8 horas en frente a la computadora no tengo el tiempo. Y la verdad que con Pato me entiendo muy bien. Futbolísticamente sabe los datos que me gustan, y él me ayuda a hacer la planilla", expresó Morena Beltrán.

