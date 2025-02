Boca: El pedido de Gago a Riquelme para la Copa Libertadores

image.png Carlos Zambrano, hoy en Alianza Lima, enfrentará a su ex equipo, Boca Juniors.

Zambrano y Gorosito palpitan la llave

Carlos Zambrano, ex jugador del “Xeneize” y Néstor Gorosito, entrenador argentino de Alianza Lima, se refirieron al partido con Boca luego de su clasificación ante Nacional de Paraguay.

El defensor dijo lo siguiente: “Es un partido más. En la cancha no hay amigos. Ahora simplemente toca trabajar duro porque tenemos un partido el sábado.” Y agregó “Esto es fútbol, hay que aprovechar las oportunidades. Hoy día se logró un buen resultado. Para todo jugador enfrentarse a su ex equipo es lindo, me tomo una mini revancha, pero es más lindo porque voy a volver a ver a algún que otro compañero”.

Seguramente será una revancha para Carlos Zambrano que no se fue bien de Boca, además de haber protagonizado una pelea a golpes de puño con Darío Benedetto.

El DT de Alianza Lima, Néstor “Pipo” Gorosito dijo: “Nosotros vamos a querer ganar, no es que vamos a intentar. Después veremos si nos da el cuero o no nos da el cuero. Alianza es un equipo grande de Sudamérica y adentro de la cancha somos once contra once. Tenemos mucha confianza en el plantel que tenemos y después la realidad nos marcará si nos alcanzó o no. Vamos a jugar de igual a igual acá o allá. Nosotros vamos a jugar para ganar”.

