Interna en la barra de River: Barrieron a Ariel "Pato" Calvici

Los refuerzos no refuerzan (a excepción de Gonzalo Montiel pero que en la noche mendocina no estuvo). En 'La Banda' las figuras hoy por hoy son Franco Armani, el mencionado lateral derecho, algo de Santiago Simón y de Facundo Colidio... y poco más. Ah, y no olvidemos a Gonzalo Martínez, que ingresó ante 'El Expreso Bodeguero' y casi gana el partido él solo.