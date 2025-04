Jueza arrestada en USA: ¿Cómplice de inmigrante o paranoia de Trump?

Dugan compareció brevemente ante el tribunal federal de Milwaukee esta misma mañana antes de ser puesta en libertad bajo fianza. Su próxima comparecencia ante el tribunal será el 15 de mayo, según AP.

En diálogo con NBC News, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo:

“Se acabaron los días en que se ayudaba e instigaba activamente a inmigrantes ilegales que invadían nuestro país”.

¿Cómplice de inmigrante o paranoia de Trump?

El inmigrante Flores Ruiz, de 30 años, había comparecido ante Dugan el 18 de abril para una conferencia previa al juicio por tres cargos de agresión menor. Los agentes de ICE se presentaron afuera de la sala del tribunal con una orden federal de arresto contra Flores Ruiz, pero los funcionarios judiciales les pidieron que esperaran hasta que terminara la audiencia antes de esposarlo.

Fuentes federales sostiene que Dugan habría desviado a los agentes federales y obstaculizado el arresto del sujeto poniendo en peligro la seguridad pública. Supuestamente Dugan escoltó al indocumentado y su abogado fuera de la sala del tribunal a través de la puerta del jurado el 18 de abril para evitar su arresto.

La declaración jurada cita al agente de la sala del tribunal diciendo que escuchó a Dugan decir algo como:

"Esperen, vengan conmigo" antes de acompañarlos a una zona no pública del juzgado. La acción fue inusual, dice la declaración jurada, porque "solo los agentes, los jurados, el personal del tribunal y los acusados bajo custodia que eran escoltados por agentes utilizaron la puerta trasera del jurado. Los abogados defensores y los acusados que no estaban bajo custodia nunca utilizaron la puerta del jurado", según informó The Guardian.

Según la denuncia penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la jueza se puso “visiblemente enojada” y comentó que la situación era “absurda” cuando descubrió que funcionarios de inmigración estaban allí para arrestar a Eduardo Flores-Ruiz .

image.png

Entonces ordenó a los funcionarios de inmigración que fueran a hablar con el juez principal para escoltar a Flores-Ruiz y su abogado a través de una puerta que conducía a un área no pública del tribunal.

El Milwaukee Journal Sentinel informó a principios de esta semana que el FBI la estaba investigando, y ella declaró al diario por correo electrónico que “casi toda la información sobre las 'pistas' en su correo electrónico es inexacta”.

Otras fuentes aseguran que Dugan condujo a Flores-Ruiz y a su abogado a un pasillo privado y a un área pública pero no ocultó a la pareja en una sala de deliberaciones del jurado, como se había insinuado.

Mientras tanto, Flores Ruiz ahora se encuentra detenido bajo custodia de ICE en el Centro de Detención de Dodge en Juneau, a unas 50 millas al noroeste de Milwaukee, según muestran los registros a los que accedió New York Post.

El arresto de la jueza de Wisconsin Hannah Dugan es el primer caso conocido públicamente en el que la administración Trump acusa a un funcionario local por supuestamente interferir con la aplicación de la ley migratoria.

Según medios norteamericanos, en febrero, Trump firmó una orden ejecutiva que ordenaba a los directores de las agencias garantizar que el financiamiento federal no facilitara la inmigración ilegal o “políticas de santuario que buscan proteger a los inmigrantes ilegales de la deportación”.

Los detractores de la administración federal señalan que el arresto de la jueza podría formar parte de una campaña más amplia para intimidar a aquellos que desafían las políticas migratorias del Trump.

El caso de la juez de Wisconsin integra otro grave episodio de la creciente hostilidad entre la administración del republicano y la justicia. Tal como contó Urgente24, Donald Trump y y los populistas de la nueva derecha sostienen que el rotundo apoyo popular en las elecciones otorga legitimidad absoluta al gobierno para tomar decisiones unilaterales, menospreciando el tradicional pilar del sistema de pesos y contrapesos de Estados Unidos.

En marzo, el mandatario norteamericano solicitó a a través de Truth Social el impeachment al juez James Boasberg , el magistrado con sede en Washington D. C, nombrado por Barack Obama que intentó impedir la deportación de los pandilleros a El Salvador, y para otros magistrados “corruptos ante los que me veo obligado a comparecer”.

Si bien aliados del presidente, como Elon Musk, han reiterado que los jueces que fallan en su contra deberían ser sometidos a un juicio político por ser parte de la "tiranía del poder judicial", esa fue la primera vez que el Trump respaldó públicamente tales peticiones.

Más contenido de Urgente24

Ante el sector rural, el Gobierno ratificó expectativa de un dólar a $1.000

Creen que Alberto Fernández tiene un testaferro y la Justicia ya empezó a investigar: Quién es el sospechoso

La ANMAT ordenó el retiro inmediato de dos medicamentos y una alerta a los médicos

Atentado, montaje y disparos: India y Pakistán, al borde de una guerra total

Marcelo Moretti más complicado: Ortigoza lo denunció penalmente por el escándalo de las coimas