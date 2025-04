Luis Juez offside: En Córdoba piden que sus familiares suelten al Estado

De esa manera, Spaccesi intentó poner en agenda el tema e incomodó a los integrantes del Frente Cívico que salieron al cruce, de la mano de Walter Nostrala. “Está acá de casualidad, a la persona que él se refiere sacó más de 800 mil votos. Llegaron a esos lugares por elección de la gente. Por querer agredir entran en este tipo de discusiones, una falta de respeto. Se refiere a gente que tiene una gran trayectoria. Lo que él no puede decir es que esas personas tengan una mancha”, respondió Nostrala.

Entre chicanas, quedó en un lugar incómodo el propio Juez, quien fue nuevamente señalado por su permanencia extensa en la actividad pública. Algo que no cesará en el corto plazo, según sus propias palabras.

Al respecto, Juez tiene como proyecto central convertirse de una vez y por todas en gobernador de Córdoba. Un deseo que ameritaría un cuarto intento en 2027 tras la última derrota, esta vez en manos de Martín Llaryora.

Luis Juez y el Estado

Aunque ahora cerca de los libertarios, el senador casi siempre estuvo a favor de la expansión estatal. En consecuencia, no se ha limitado a hacer uso de los recursos que su investidura le otorga, aunque siempre dentro del margen legal.

"No tengo nada que ocultar. Al contrario… Son abogados que trabajan más de ocho horas por día mirando los expedientes de la corrupción peronista. No me van a correr con eso", enfatizó el dirigente en declaraciones recientes tras ser cuestionado por el nombramiento de su yerno y dos sobrinos directos en el Tribunal de Cuentas.

juez-luis.jpg Luis Juez, apuntado en Córdoba. Foto archivo: NA.

