El dólar se derrite y el MEP llega a romper el piso de los $1.200

¿Dónde se ubicará el dólar oficial?

Pilar Tavella, de Balanz, ve al dólar oficial entre $1.200 y $1.300 durante esta etapa de transición. Por su parte, Ber fue más allá y estimó que podría caer hasta los $1.150 con la liquidación de la cosecha gruesa y el regreso del carry trade.

El dólar en el BNA a $1180 para la venta pic.twitter.com/IpLLnrXWqp — Finanzas Argy (@FinanzasArgy) April 16, 2025

Desde PPI también descartaron una corrida hacia el techo de la banda y recordaron que abril a julio es el período de mayor ingreso de divisas del agro, estimado entre US$ 30.600 y US$ 31.600 millones. Para ellos, una suba moderada hasta $1.250 sería lógica, pero no más.

Vuelve a caer el dólar mayorista y toca ahora $ 1.149,- — Gustavo P Quintana (@guspaqui) April 16, 2025

Federico Glustein también ve un dólar oficial flotando entre $1.150 y $1.230, apoyado en el refuerzo de reservas del FMI, que inyectará US$ 12.000 millones en las próximas horas. En este contexto, el BCRA recuperaría poder de fuego y podría comenzar a recomprar dólares.

¿Y los paralelos?

La brecha con el oficial se achicó, y los analistas esperan que el MEP y el CCL se mantengan no más de un 5% por encima del oficial, gracias a eventuales arbitrajes. El blue seguirá existiendo, pero sin presión explosiva.

Damián Palais, desde Cocos Capital, confía en una convergencia: "Seguramente en estos días va a tender todo a unificarse y a cerrarse esos arbitrajes". Y Lazzati, de Insider Finance, cree que el dólar puede acercarse al piso de la banda a medida que ingresen capitales y se consolide la confianza.

¿Cuáles son los riesgos del dólar?

La economista Natalia Motyl encendió una luz de alerta: "Con una base monetaria todavía elevada y una oferta de dólares que recién comienza a activarse, no se puede descartar que el dólar presione hacia la parte superior de la banda".

Advirtió que el principal riesgo es externo: una escalada entre EE.UU. y China podría afectar a nuestros socios comerciales y recortar el ingreso de dólares. A nivel local, la fragilidad política también podría cambiar el humor del mercado en cuestión de horas.

Caamaño y Ber coincidieron: el frente externo es la mayor amenaza hoy por hoy. En ese sentido, la volatilidad no se fue, simplemente se esconde detrás de una calma inicial que, si se rompe, puede volver con fuerza.

