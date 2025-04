La nueva declaración que no ayuda en nada a Lizy Tagliani: "Miente en un montón de cosas"

No obstante, lo más impactante del testimonio llegó cuando Bertero se refirió específicamente a los episodios de robo denunciados por Canosa. Según relató, la desaparición de Tagliani del entorno profesional de la conductora ocurrió de manera abrupta y sin explicaciones: "Un día, de repente, Lizy no está más, me llama Viviana y me dice, 'Lu, necesito que me consigas alguien para peinarme'. Yo digo, 'bueno, Lizy se tomará vacaciones'. Vino un muchacho, que no recuerdo el nombre, pero era un peluquero hombre, a cubrir el bache, apenas Lizy desaparece de un día para el otro".

Ante la consulta directa sobre si había creído en las acusaciones de Canosa o si personalmente había notado conductas sospechosas, Bertero respondió con aparente sinceridad: "No, yo no sospechaba. Jamás la vi a Lizy robarse un caramelo. Nada. Nunca". Sin embargo, dejó caer una frase demoledora que pone en duda la credibilidad general de la humorista: "Pero, para mí, yo conociéndola para mí miente en un montón de cosas".

image.png Lizy Tagliani en "La Peña de Morfi".

Telefe en alerta

Estas revelaciones llegan en un momento particularmente delicado para Telefe, canal que ha visto su imagen de "canal de la familia" seriamente cuestionada a raíz de diversos escándalos protagonizados por sus figuras. La acumulación de controversias ha llevado a que algunos críticos hayan comenzado a referirse a la señal con términos despectivos, sugiriendo una crisis de valores y conductas éticas entre quienes conforman su plantilla de conductores y figuras prominentes.

El caso de Tagliani adquiere dimensiones mayores considerando su trayectoria y popularidad. La transformación de peluquera a celebridad televisiva había sido presentada como una historia de superación y talento, pero ahora queda manchada por estas acusaciones que, de comprobarse, podrían representar un duro golpe para su carrera y para la confianza del público que la siguió durante años.

