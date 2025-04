La miniserie que llega al puesto N.º 1 de Netflix en tiempo récord

Sin embargo, no es la única que resalta ese aspecto. Desde la plataforma Filmaffinity, Anhell apunta: “Nos encontramos ante una serie que va creciendo a medida que aumentan sus capítulos”. Es decir, no solo engancha desde el comienzo, sino que incluso mejora conforme avanza, algo que no siempre sucede en las ficciones actuales, muchas veces atrapadas por la presión de impactar en los primeros minutos.

En simples palabras, "El Jardinero" no necesita efectos espectaculares ni giros forzados. Lo que la hace efectiva es esa mezcla de oscuridad contenida, personajes ambiguos y una historia donde nada está del todo claro. El vínculo madre-hijo, la moral que se desdibuja, el amor que aparece en el momento menos oportuno, todo eso convive en una serie que, sin grandes pretensiones, logra mantener la atención de principio a fin.

Disponible en Netflix, esta miniserie estrenada el 11/04, se puede devorar en una sola tarde si sos de los que no se despegan de la pantalla. Nuestra recomendación es que la mires, y después nos cuentes si te atrapó tanto como promete.

