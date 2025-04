Canosa vinculó a Tagliani con menores y Lizy le respondió: ¿Dónde quedó Telefe, el canal de la familia?

Finalmente, llegó la parte más grave:

“No voy a contar del alcohol y de los menores. Cuando me enteré, dije hasta acà llegamos. Como soy buena no lo voy a contar, pero no me jodan”.

Muchos conocemos a Lizzy desde antes y en sus show contaba cosas como el alcohol, drogas y menores y no solo Lizy también Costa.



Acá Canosa se

El descargo de Lizy Tagliani en La Peña de Morfi

“Les voy a decir la verdad. Seguramente saben lo que está sucediendo en estos días. Estoy triste. Nunca pensé que esto podía pasar. Yo sé quién soy. Estoy muy segura. Y mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí. Llevar mi apellido es lo más lindo que me pasa. Y tener la vida que tengo también” sostuvo la conductora.

Me pongo a disposición de lo que sea necesario para que todo se aclare y para que quede en claro que yo soy una buena mina, una buena persona. Yo soy payaso, soy atolondrada, soy un aparato, pero no soy un personaje. Soy lo que ven y por lo que me dieron la oportunidad. La gente que me conoce sabe que soy así. Quizás puedan pensar que fingí todo este tiempo, pero nadie puede ser un personaje durante 54 años conservando a la misma gente, los mismos amigos, los que me acompañan. Me pongo a disposición de lo que sea necesario para que todo se aclare y para que quede en claro que yo soy una buena mina, una buena persona. Yo soy payaso, soy atolondrada, soy un aparato, pero no soy un personaje. Soy lo que ven y por lo que me dieron la oportunidad. La gente que me conoce sabe que soy así. Quizás puedan pensar que fingí todo este tiempo, pero nadie puede ser un personaje durante 54 años conservando a la misma gente, los mismos amigos, los que me acompañan.

